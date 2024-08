Ser alcaldesa “me deja el aprendizaje de que no puedes tomar decisiones a la ligera”: Maribel Pérez

“Haber sido presidenta municipal me deja el gran aprendizaje que no puedes tomar decisiones a la ligera, que tienes que consensuar las acciones y como mujer fue una gran oportunidad. Hoy estamos entregando resultados, a la mejor para muchos no sean los mejores, pero para otros y para tu servidora hicimos todo lo que podíamos hacer”, expone Maribel Pérez Arenas, quien el viernes 30 de agosto concluye su encargo como alcaldesa de Tlaxcala capital.

- Anuncio -

En poco más de un año al frente del ayuntamiento de Tlaxcala, pues suplió a Jorge Corichi Fragoso, quien solicitó licencia definitiva al cargo el 7 de agosto de 2023, Maribel Pérez destaca que se ejecutaron alrededor de 100 obras bajo su gestión que benefician de manera directa e indirecta a la población.

“Esto es aprender todos los días y, hoy, haber sido la titular de esta administración me deja un gran aprendizaje, como mujer fue una gran oportunidad y no es cierto que las mujeres tengamos que estar atrás de un gran hombre, siempre las mujeres tenemos que caminar a un lado de todos”, agrega en entrevista con La Jornada de Oriente que se realiza en su despacho de la presidencia municipal, a efecto de hablar sobre el tercer informe de gobierno.

De entrada, menciona que en el ámbito de seguridad pública se adquirieron 16 nuevas patrullas para el servicio de la ciudadanía, debido a que concluye el contrato de arrendamiento de unidades que realizó su antecesor. “Estaba preocupada por darle seguimiento y la atención necesaria a la ciudadanía para que pudiésemos seguir brindando el servicio de seguridad y sentirnos tranquilos en Tlaxcala capital. A eso se debe que con un gran esfuerzo de los integrantes del cabildo hiciéramos una modificación al presupuesto y lográramos este recurso, casi 8 millones de pesos, para adquirir 16 nuevas unidades y no dejar desprotegida la ciudad como en algún momento se pensó, que al ser arrendadas las patrullas, pudiésemos quedar en un estado de indefensión y no va a ser así”.

- Advertisement -

En el rubro de Desarrollo Social, se tuvo una cobertura en las 11 comunidades, siete delegaciones y la zona centro de Tlaxcala con programas como la entrega de sillas de ruedas, andaderas, bastones, calentadores solares y tinacos, entre otros apoyos en beneficio de la ciudadanía para su bienestar social.

También, esta administración tuvo una calificación 90.9 puntos en el Programa Anual de Verificación 2024 del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (IAIP). “Estamos muy contentos porque alcanzamos una muy buena posición”.

Pérez Arenas también cita que en su gestión se sentaron las bases del Archivo Histórico de la capital, pues se logró la digitalización de muchas actas de cabildo desde el año 1853 hasta 2021 y se inició el proceso de catalogación de los 12 libros de actas de cabildo de 1853 a 1900. Además, indica que el miércoles se hizo la entrega formal de las actas de cabildo de la administración 2021–2024 como lo manda la ley.

- Advertisement -

En turismo, comenta que operó un módulo de atención al turista los siete días de la semana para brindar atención y tours a todas aquellas personas que se acercaban y una intérprete los acompañaba en una visita guiada por los puntos más importantes de la ciudad.

Otras acciones en materia turística fue la organización de diversas actividades los sábados y domingos. “Creamos nuestra lotería con 40 imágenes de la ciudad y de éstas se hicieron tres juegos didácticos como fue una Lotería, un Memorama y Capillas y escaleras”.

“A mí me daba mucho gusto ver a las familias concentradas en el centro histórico y disfrutar de las dinámicas que se organizaban, en las que además se ganaban un premio. Los juegos didácticos no tuvieron ningún costo al público”.

Pérez Arenas también refiere que en los domingos culturales se montaba un escenario para la presentación de artistas, grupos musicales, cantantes y grupos de danza. Además, se brindó un espacio a los artesanos y artesanas emprendedoras para mostrar sus trabajos.

“Se les dio esa apertura y se les apoyó en todo momento con el mobiliario, la carpa, las mamparas para que ellos pudieran exponer y vender sus productos. No siempre podíamos ocupar el mismo arroyo vehicular, pero cada fin de semana se les ha brindado a los artesanos un espacio donde puedan seguir desarrollándose y creciendo económicamente”.

En embellecimiento de la ciudad, se pintaron fachadas, se regularon los anuncios publicitarios y se dio una nueva imagen a Tlaxcala capital, “eso también me hace sentir muy feliz y muy contenta porque logramos conjuntar las acciones del gobierno con la comunidad”.

En cuestión de servicios, admite, “sí tuvimos algunas situaciones ajenas a nosotros de pronto, pero hemos tratado de brindar todos los servicios; por ejemplo, en la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio (CAPAM) no tenemos deuda, ya camina y transita bien, se ha dado el servicio, se ha dado el acompañamiento con el camión Vactor para hacer desazolves, se siguen atendiendo a las comunidades para brindar el camión y atender sus necesidades, se dio mantenimiento a la red de agua potable y otras acciones que no se habían atendido en casi 20 años.

Realza que la CAPAM hoy en día es un organismo que opera con números negros y con una atención a la población del 90 por ciento, “o sea, CAPAM hoy es una instancia que brinda atención a la gente en lo que necesite, con un servicio de agua potable completo”.

Recuerda que su antecesor Jorge Corichi inició el programa de luminarias y ella impulsó una ampliación a esta acción “porque nos dimos cuenta que había zonas en la ciudad de Tlaxcala que no contaban con luminarias”.

Detalla: “Con Jorge fue una sustitución, donde había una lámpara, se sustituyó por otra con una mejoría enorme para los vecinos de la calle y nosotros ampliamos eso en las calles donde no había lámparas y a todos los espacios deportivos les pusimos alumbrado; entonces, ampliamos el programa de luminarias con el apoyo de todos nuestros presidentes de comunidad y con nuestros delegados, eso contribuye a tener mejores condiciones para cuestiones de seguridad”.

Otro punto que resalta es que a través del área de Archivos se logró el rescate de los códices de la ciudad de Tlaxcala y hoy ya están colocados en el salón de cabildos II. “Nuestros códices volvieron a su casa y vuelven a ser parte de nosotros. Son cuatro lienzos. Regularmente cuando hablamos del Códice de Tlaxcala sólo pensamos en uno y nosotros recuperamos los cuatro a través del INAH, entonces ya los tenemos aquí en la casa de todos. Es una copia del facsímil”.

–¿En un año qué se pudo hacer, mucho, poco o medio?

–Puedo decir que hicimos todo lo que podíamos hacer, muchas veces quisiéramos hacer muchas cosas, pero el presupuesto es insuficiente, muchas veces la falta de voluntad de muchos sectores tampoco te dejan actuar de manera conjunta para el beneficio de otros, pero hicimos lo que teníamos que hacer en este sentido.

“Me siento contenta porque hicimos muchas obras, atendimos muchas necesidades prioritarias de la gente, hicimos ampliación de red de agua potable e hicimos drenajes, pavimentación de unas calles, adoquinadas otras, dimos servicios, la verdad”, asegura.

Luego, reflexiona que la gente piensa que no se hicieron muchas acciones, “pero si nos ponemos a revisar cada una de ellas, verán que sí logramos hacer muchas cosas en beneficio de la gente”.

“Es muy fácil decir no hicieron nada porque a su calle no le tocó y no siempre se hacen las obras en la calle principal, porque donde se necesitan los servicios y las acciones es en la periferia, es en otras zonas de la comunidad. Por ejemplo, en Ocotlán se hizo obra pública en toda la localidad, no en la zona centro, lo mismo en Tizatlán e Ixtulco”, expone.

“Hay obras que se ven más, pero hay obras que se hicieron y que benefician a un amplio número de familias, por ejemplo, una techumbre que sirve para hacer una acción cívica o para un evento cultural, y te funciona igual y le da el beneficio a mucha gente, lo mismo una red de alcantarillado o una red de agua potable. Son acciones que benefician de manera permanente”.

–¿Más o menos cuántas obras fueron en total?

–Yo creo que hicimos más de 100 obras.

–¿Llegar a la presidencia como mujer qué experiencia le deja?

–Me hace sentir muy bien, he tenido la oportunidad de desempeñarme en la función pública, he tenido la oportunidad de ser servidora pública desde hace muchísimos años. El primer cargo que tuve fue síndico en la administración de Víctor Hugo Cahuantzi hace 25 años y esto es apasionante. Es aprender todos los días y hoy haber tenido la representación, el haber sido la titular de esta administración, pues me deja un gran aprendizaje, primero que no puedes tomar decisiones a la ligera, que tienes que consensuar todas las acciones que tienes que hacer, pero como mujer es una gran oportunidad, no es cierto que las mujeres tengamos que estar detrás de un gran hombre, siempre las mujeres tenemos que caminar a un lado de todos. Las mujeres somos muy capaces para tomar decisiones y nos enfrentamos a los mismos retos que los hombres.

–¿Hay algo que queda en el tintero y que pudo haber hecho?

–Sí, yo creo que sí hay algunas cosas que quedaron ahí pendientes por ejecutar, pero desde donde quiera que me encuentre seguiré apoyando mucho en hacer acciones en beneficio de la ciudadanía.

Por último, agradece a la gente de la ciudad de Tlaxcala la oportunidad que tuvo de ser parte de esta administración. “Agradezco muchísimo la confianza de la gente que depositó su confianza en ese proceso electoral y hoy nosotros estamos entregando resultados, a la mejor, y no lo dudo, para muchos no sean los mejores resultados, pero para otros y para tu servidora hicimos todo lo que podíamos hacer”.