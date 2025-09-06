SEPE–USET celebra encuentro estatal de maestras y maestros de educación multigrado

Autoridades de la Secretaría de Educación Pública del Estado y de la Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala (SEPE-USET) y de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx) pusieron en marcha el encuentro estatal de maestras y maestros de educación multigrado “La interculturalidad como eje educativo”.

A través del Departamento de Formación Continua para Docentes y Directivos (Prodep) iniciaron los talleres -que se llevan a cabo este 5 y 6 de septiembre-, los cuales están a cargo de la UATx y benefician directamente a 260 docentes del estado.

Durante el acto protocolario celebrado en el Teatro Universitario, el rector de la UATx, Serafín Ortiz Ortiz, destacó la labor realizada por docentes multigrados en comunidades alejadas del estado para garantizar el derecho a la educación y fortalecer la formación académica de niñas, niños y adolescentes.

Por su parte, el director general de Gestión Escolar y Enfoque Territorial de la Secretaría de Educación Pública (SEP), José Emilio Mejía Mateos, mencionó que los seminarios se basan en la Nueva Escuela Mexicana, a fin de generar espacios para favorecer los principios de solidaridad, igualdad y justicia social en derechos de infantes.

Asimismo, el secretario de Educación Pública del estado, Homero Meneses Hernández, destacó que estos encuentros ayudarán a los docentes a fortalecer sus capacidades, herramientas y estrategias para mejorar el aprovechamiento de recursos educativos, materiales y tecnología.

Cabe destacar que estas actividades promueven una formación continua e impulsan el desarrollo profesional de las y los maestros en el marco de los principios de la Nueva Escuela Mexicana para fortalecer el desarrollo integral de los estudiantes de educación básica.