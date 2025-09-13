Viernes, septiembre 12, 2025
NoticiasEducación

SEPE–USET alcanza acuerdos con alumnas de la Normal Rural “Benito Juárez”

La Redacción

Derivado de un trabajo previo de respeto y cordialidad, el gobierno estatal encabezado por Lorena Cuéllar Cisneros, a través de la Secretaría de Educación Pública del Estado y de la Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala (SEPE–USET), logró acuerdos para el desahogo del pliego petitorio anual del Comité Estudiantil Ernesto Che Guevara de la Escuela Normal Rural “Benito Juárez” de Panotla.

- Anuncio -

En un tiempo récord de ocho horas, a través del diálogo, en el que se privilegió el entendimiento y la paz, autoridades de SEPE–USET, encabezados por su titular Homero Meneses Hernández, lograron dar cumplimiento a 76 puntos.

El pliego atiende las necesidades académicas, de infraestructura y operatividad para mejorar la operatividad de la institución y el desempeño de las estudiantes.

La mesa de trabajo se instaló alrededor de las 10 horas del 12 de septiembre en la Sala “Lucio Cabañas” de oficinas centrales, y terminó a las 18 horas, con la firma de la minuta.

- Advertisement -

Meneses Hernández aseveró que el trabajo con las normalistas fue en un marco de amabilidad, en apego a derecho y disponibilidad presupuestal, tal como lo instruyó la gobernadora.

“Agradecemos la disposición del Comité Estudiantil Ernesto Che Guevara, ya que debido a que accedieron a entregar el pliego con anticipación, logramos trabajar cada uno de los puntos de manera exhaustiva, para avanzar y alcanzar acuerdos concretos”, declaró.

Resaltó que la minuta establece compromisos que deben cumplir autoridades y alumnas en beneficio del sistema de internado.

- Advertisement -

En tanto, las integrantes del comité estudiantil agradecieron la disposición de los funcionarios públicos que participaron en la mesa de trabajo. “En general, las negociaciones se llevaron de buena manera, hubo comunicación de ambas partes, hubo puntos en los que se tuvieron que discutir para un beneficio conjunto”.

La jornada de cerró con la firma de la minuta de acuerdos entre autoridades y alumnas.

Con estos acuerdos, la administración estatal, a través de la SEPE–USET, refrendó su disposición al diálogo abierto para mejorar las condiciones educativas a favor de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

Temas

Más noticias

Internacional

Israel asesinó a nueve periodistas de Al Jazeera en Gaza

La Redacción -
The Independent Gaza. Las fuerzas israelíes mataron a nueve periodistas de Al Jazeera: Samer Abudaqqa, Ismael Al-Ghoul, Ahmed Al-Louh, Hossam Shabat y Hamza Dahdouh, hijo del...
Internacional

Israel y EU defienden ante Consejo de Seguridad de la ONU plan para ocupar Gaza

La Redacción -
Europa Press Madrid. Israel y Estados Unidos han defendido al unísono el nuevo plan ordenado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para ocupar la franja...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Alfonso Sánchez felicita a Claudia Sheinbaum por su primer año de gobierno en visita a Tlaxcala

La Redacción -
El presidente municipal de Tlaxcala, Alfonso Sánchez García acompañó este viernes a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, durante su visita al Parque...

Acto de justicia histórica, reconocimiento al coronel Felipe Santiago Tetlalmatzin

La Redacción -
Juan Carlos Tetlalmatzin Córdova ha dedicado una década en la reivindicación de la memoria del coronel Felipe Santiago Tetlalmatzin Saldaña, quien dirigió el Batallón...

Protección Civil estatal y Pemex atienden fuga de gas y resguardan a la población en Nanacamilpa

La Redacción -
La mañana de este viernes se registró una fuga de gas LP en una toma clandestina ubicada sobre un camino de terracería en la...

Más noticias

“No habrá Estado palestino, este lugar nos pertenece”, sentencia Netanyahu en Cisjordania

La Jornada -
Jerusalén. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, firmó un plan de asentamientos en Cisjordania que prevé la construcción de más de 3 mil...

Confirman captura de Tyler Robinson, presunto asesino de Charlie Kirk

La Jornada -
Orem. El sospechoso del asesinato de Charlie Kirken esta semana en un campus unversitario de Utah ha sido capturado, anunció el presidente Donald Trump...

Bolsonaro, a prisión

La Jornada -
Río de Janiero., Que el ex presidente brasileño Jair Bolsonaro (2019-2023) sería condenado en el juicio que enfrentaba en el Supremo Tribunal Federal (STF),...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025