SEPE requirió a Finanzas 100 mdp para cumplir con el 10% de incremento salarial a trabajadores estatales

La Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE) requirió al gobierno de Tlaxcala un recurso por poco más de 100 millones de pesos para estar en posibilidad de cubrir el 10 por ciento de aumento salarial a los trabajadores del sector estatales, pues para este año sólo se había presupuesto un ajuste de 3.5 por ciento, informó el titular de la dependencia, Homero Meneses Hernández.

En entrevista, explicó que para este año se autorizó un incremento salarial superior a lo que la SEPE–USET había considerado, “es decir, nosotros presupuestamos 3.5 por ciento de incremento, pero el presidente (Andrés Manuel López Obrador) anuncia 10 por ciento, entonces eso implica que se salga de lo presupuestado”.

Agregó que la SEPE–USET tiene un convenio de paridad, de espejo, de modo que tiene la obligación de otorgar el mismo incremento a nivel local que el autorizado por la Federación.

Se dio el incremento a los trabajadores federalizados y entonces para el gobierno del estado eso implica 100 millones de pesos más. “Ese presupuesto no lo teníamos identificado, ya hablé con la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, la gobernadora me instruyó para que hablara con el secretario de Finanzas (David Álvarez Ochoa) y el secretario de Finanzas tiene que ver las economías en otros rubros del gasto del gobierno para cumplir con el compromiso de los trabajadores de la educación de sostenimiento estatal”.

Homero Meneses recordó que desde el año 2013 ya no se maneja la nómina educativa en el estado, pues con la reforma de ese año se volvió a centralizar y esto significa que otra vez el gobierno federal paga de manera directa a los trabajadores, la SEPE–USET sólo envía la información de los trabajadores para que la Federación disperse los recursos.

En el caso de los trabajadores al servicio de la educación estatales, dijo que se les hace una dispersión generalizada a través de transferencias federales y “nosotros ejercemos el presupuesto que nos autoriza el Congreso del estado, pero teníamos contemplado un incremento de 3.5 por ciento y el presidente dice vamos al 10, entonces el 6.5 por ciento faltante tenía que salir de algún otro lugar y eso significa 100 millones de pesos”.

En cuanto a la conclusión del ciclo escolar 2023–2024, destacó que por fin se eliminó el tema de la descarga administrativa, pues ya no tendrán que entregar toda una serie de evidencias para obtener el oficio de liberación y así disfrutar de algunos días de receso escolar.

“Eso lo eliminamos, ya no existe, ya no estamos pidiendo oficios de liberación, ni ningún otro documento que no sea estrictamente pedagógico como son las calificaciones y generar las boletas y certificados”, concluyó.