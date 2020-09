SEPE no ha contratado a más de la mitad de docentes Proni para el presente ciclo escolar: Muñoz

Aunque la Federación autorizó 13 millones de pesos para la operación del Programa Nacional de Inglés (Proni) este año en Tlaxcala, la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE) no ha contratado a más de la mitad de los docentes adscritos al esquema federal para impartir esa asignatura en el ciclo escolar 2020-2021.

Así lo dio a conocer Gabriela Muñoz, una de las representantes de ese grupo de teachers, quien comentó que hasta el momento solamente ha sido contactado por la dependencia estatal el 40 por ciento de los 80 docentes que desde hace varios años participan en el Proni para informarles sobre su contratación.

Sin embargo, reveló que el contrato que les otorga la SEPE es como asesores externos especializados con carácter de temporal, con una licencia del 24 de agosto al 18 de diciembre del presente año, pues todavía no logran que las autoridades les otorguen su basificación como personal de la dependencia.

Para el presente año, la Federación autorizó un presupuesto de 13 millones 105 mil pesos para la operación del Proni en Tlaxcala; sin embargo, Gabriela Muñoz desconoce cómo se han aplicado esos recursos, pues reveló que no fueron contratados por la SEPE para los primeros ocho meses de este 2020.

“No nos dijeron nada a los que estuvimos activos hasta el último término de contrato que fue en diciembre del año pasado; no supimos nada de ese recurso, y ni queremos saber, pero fue dinero que estaba etiquetado y que no transparentaron”, denunció la docente, a quien ya contactó la SEPE para su contratación para el periodo de agosto-diciembre.

Dijo que alrededor del 40 por ciento de los 80 docentes de inglés que participan en el Proni recibieron correos electrónicos para informarles que participarán en un curso en línea como preparativo al ciclo escolar 2020-2021.

“A partir de que nos comentan sobre ese curso, tenemos entendido que nos iban a recontratar para ser beneficiarios del Proni y también nos mencionan sobre posibles fechas para contratación, algunos compañeros todavía no han sido llamados, pero otros nos comentaron que en la Coordinación Estatal Proni les han mencionado que la contratación será en tres etapas”.

En su caso, refirió que ya cuenta con el oficio de presentación para enviarlo a la Coordinación Estatal del programa vía electrónica, pues “por la pandemia de Covid-19 no podemos ir a entregarlo directamente. Nos hicieron llegar también los oficios de las escuelas y los grados que tendremos, pero hasta el momento no sabemos cuál será la modalidad de las clases, nos dijeron que estemos pendientes sobre cómo vamos a impartir el inglés”.

Gabriela Muñoz se dijo preocupada por sus compañeros que no han sido recontratados, “pues la mayoría todavía no han sido llamados para que los compañeros no estén desamparados y no se queden sin contrato, de los 80 que nos agrupamos, un 40 por ciento, aproximadamente, ya fueron llamados”.