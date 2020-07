SEPE: no hay condiciones para iniciar ciclo escolar con clases presenciales

Aunque la Secretaría de Educación Pública (SEP) federal planteó iniciar el ciclo 2020-2021 con un modelo híbrido de clases presenciales y a distancia, en Tlaxcala no se prevé que para esas fechas existan las condiciones mínimas de riesgo de contagios de Covid-19 para que alumnos y trabajadores asistan a las aulas.

Ante ello, la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE) esperará a conocer el comportamiento de la pandemia del nuevo coronavirus en las próximas semanas para determinar si el comienzo de las actividades escolares previsto para el 10 de agosto próximo se realiza de forma presencial o solo a distancia.

Así lo dio a conocer la Jefatura del Departamento de Comunicación Social de la dependencia, la que insistió en que el regreso a los planteles de la población estudiantil y del personal docente y de apoyo y asistencia únicamente será posible si el semáforo epidemiológico Covid-19 para Tlaxcala se encuentra en color verde.

Cabe referir que el miércoles pasado, el titular de la SEP federal, Esteban Moctezuma Barragán, encabezó la XLIX Reunión Ordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu), donde informó que el ciclo escolar 2020-2021 se pondrá en marcha con un modelo híbrido de clases presenciales y a distancia.

Además, planteó nueve medidas que deberán cumplir los sistemas educativos para prevenir contagios del patógeno, entre ellas la activación de los comités de participación de salud escolar; el cuidado del personal que forma parte de los grupos de riesgo; el uso generalizado de cubrebocas y recreos escalonados. También la detección temprana de posibles casos, en esta parte, se advierte que la escuela se cerrará por 15 días si se confirma un contagio.

De acuerdo con el área de Comunicación Social de la dependencia aún no se ha definido el inicio del nuevo ciclo escolar y los cursos remediales, pues “evidentemente la curva de contagios no está bajando en ningún estado del país. Si para el 10 de agosto las condiciones sanitarias no son las recomendables y sin ningún estado del país está en semáforo verde, obviamente no habrá un regreso presencial a clases”.

Respecto de la sanitización y desinfección, la Secretaría de Educación Pública del Estado informó que abarcará mil 230 planteles oficiales de diversos niveles para prevenir cualquier riesgo a la salud de la comunidad escolar en su retorno a las aulas, en cuanto existan las condiciones.