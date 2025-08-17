SEPE impulsará reformas penales para proteger a docentes y personal de agresiones y amenazas

La Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE) promoverá reformas al Código Penal local para proteger a docentes y personal administrativo frente a agresiones y amenazas, informó el titular de la dependencia, Homero Meneses Hernández.

En entrevista, explicó que en los próximos días se presentará una iniciativa de adhesión que busca incluir dos artículos en el Código Penal del Estado de Tlaxcala. Uno de ellos estará relacionado con lesiones y el otro con amenazas, ambos dirigidos específicamente a garantizar la seguridad de los trabajadores de la educación.

“En Tlaxcala, en los próximos días se habrá de presentar una iniciativa de adhesión al Código Penal del Estado de Tlaxcala para incorporar dos artículos, uno en materia de lesiones y otro en materia de amenazas en contra de los trabajadores de la educación”, declaró Meneses.

El funcionario detalló que estas modificaciones tendrán como propósito establecer un agravante en el caso de que las víctimas sean trabajadores del sector educativo en funciones, ya sean docentes o administrativos. “Sean docentes o administrativos, personas que estén en sus funciones y que sean agredidos, amenazados o agredidos físicamente por cualquier persona, pues el Código Penal lo contemplará”, añadió.

Meneses enfatizó que la medida responde a una exigencia social de mayor seguridad y respeto para quienes laboran en las escuelas de la entidad. “Me parece que este tema va a ser un tema muy importante en el inicio del ciclo escolar”, apuntó.

El anuncio se da tras la reunión de la pasada sesión del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu), donde Meneses compartió la propuesta con otros titulares estatales del ramo. Según explicó, la iniciativa despertó interés porque refleja una postura firme frente a la violencia escolar.

No obstante, el secretario de Educación aclaró que las reformas por sí solas no resolverán de fondo los problemas de violencia en las escuelas. “Eso no va a corregir la situación de violencia que se vive en algunas escuelas, pero sí fija una postura institucional respecto de que no estamos dispuestos a tolerar la violencia en ninguna de sus formas”, recalcó.

La iniciativa, subrayó Meneses, busca ser un mensaje sobre que las agresiones hacia el personal de la educación no serán minimizadas y tendrán consecuencias jurídicas. “La sociedad está esperando que se fije una posición clara en este sentido”, puntualizó.

Con ello, la SEPE abrirá el ciclo escolar 2025–2026 con una iniciativa que busca reforzar la seguridad del personal en el ámbito educativo.

