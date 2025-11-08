Viernes, noviembre 7, 2025
NoticiasEducación

SEPE implementa horario invernal para prevenir enfermedades respiratorias en estudiantes

La Redacción

La Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE) y la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala (USET) anunciaron la entrada en vigor del horario invernal en escuelas primarias y Centros de Atención Múltiple (CAM), a partir del próximo lunes 10 de noviembre y hasta nuevo aviso, como medida para proteger a las y los estudiantes ante el descenso de temperatura en la entidad.

- Anuncio -

El horario de invierno aplicará para 784 escuelas públicas y privadas, así como a 21 CAM, donde las clases del turno matutino iniciarán a las 8:30 horas y concluirán a las 13:00 horas, mientras que el turno vespertino será de 13:30 a 17:30 horas.

El director de Educación Básica, Sergio Enrique Reséndiz Flores, señaló que el ajuste busca proteger la salud de las y los menores, y prevenir enfermedades respiratorias, las cuales tienden a aumentar durante esta temporada.

“El objetivo es garantizar el bienestar de los estudiantes y evitar ausentismo escolar por complicaciones de salud”, explicó Reséndiz Flores.

- Advertisement -

La determinación fue aprobada por el Comité Estatal de Salud, y las instituciones educativas ya fueron notificadas para aplicar la disposición a partir del próximo lunes.

Las autoridades educativas exhortaron a madres, padres y tutores a abrigar adecuadamente a sus hijas e hijos, y a las instituciones, a permitir el uso de chamarras, bufandas, guantes y gorros durante las clases.

Además, se recomienda reforzar la alimentación con frutas y verduras ricas en vitamina C y evitar los cambios bruscos de temperatura para prevenir enfermedades respiratorias entre el alumnado.

Temas

Más noticias

Nacional

Cae segundo implicado en el homicidio del abogado David Cohen

La Redacción -
Kevin Ruiz Ciudad de México. El jefe de la policía capitalina, Pablo Vázquez, informó que agentes de inteligencia de la SSC efectuaron la detención de Donovan...
Nacional

Aumentan a 44 los muertos por lluvias; gobierno federal intensifica rescates en 139 municipios

La Redacción -
Iván Evair Saldaña y César Arellano El gobierno de México informó este domingo que suman 44 personas fallecidas por las intensas lluvias registradas en los...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Revientan Jhovanni Oliver elección en el Sindicato Burocratas; bloquea y cierra puerta a cientos de votantes

Yadira Llaven Anzures -
Ante la llegada masiva de trabajadores para emitir su voto en la elección del Comité Electoral del Sindicato de Burócratas, el secretario general Jhovani...

Pozo de la colonia Manantiales desata protesta contra OOSAPAT y el ayuntamiento de Tehuacán

Elizabeth Rodríguez Lezama -
Tehuacán. Vecinos de San Lorenzo Teotipilco se manifiestan en la autopista Cuacnopalan-Oaxaca, donde permiten el paso libre a automovilistas en protesta porque el ayuntamiento...

No se logran acuerdos en primer diálogo entre estudiantes paristas del ITT y autoridades educativas federales

Elizabeth Rodríguez Lezama -
Tehuacán. Sin acuerdos terminó la primera reunión realizada este día entre representantes del área jurídica del Tecnológico Nacional de México (TecNM) y alumnos en...

Más noticias

Grecia Quiroz pide al gobierno federal voltear a ver a Uruapan y frenar violencia en la región

La Jornada -
Uruapan, Mich. Ante miles de uruapenses que se manifestaron para exigir justicia y reclamar las omisiones gubernamentales en el asesinato del alcalde, Carlos Manzo,...

Falsos, argumentos de Lima contra la Presidenta: SRE

La Jornada -
México. Viernes 7 de noviembre de 2025, p. 9 El gobierno de México subrayó que son “falsas” las motivaciones que llevaron al Congreso de Perú...

Multitudinaria marcha en Uruapan en exigencia de justicia por el asesinato de Carlos Manzo

La Jornada -
Uruapan, Mich. Miles de uruapenses salieron esta mañana para exigir justicia por el asesinato del alcalde Carlos Manzo. Ha transcurrido casi una semana y...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025