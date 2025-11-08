SEPE implementa horario invernal para prevenir enfermedades respiratorias en estudiantes

La Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE) y la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala (USET) anunciaron la entrada en vigor del horario invernal en escuelas primarias y Centros de Atención Múltiple (CAM), a partir del próximo lunes 10 de noviembre y hasta nuevo aviso, como medida para proteger a las y los estudiantes ante el descenso de temperatura en la entidad.

El horario de invierno aplicará para 784 escuelas públicas y privadas, así como a 21 CAM, donde las clases del turno matutino iniciarán a las 8:30 horas y concluirán a las 13:00 horas, mientras que el turno vespertino será de 13:30 a 17:30 horas.

El director de Educación Básica, Sergio Enrique Reséndiz Flores, señaló que el ajuste busca proteger la salud de las y los menores, y prevenir enfermedades respiratorias, las cuales tienden a aumentar durante esta temporada.

“El objetivo es garantizar el bienestar de los estudiantes y evitar ausentismo escolar por complicaciones de salud”, explicó Reséndiz Flores.

La determinación fue aprobada por el Comité Estatal de Salud, y las instituciones educativas ya fueron notificadas para aplicar la disposición a partir del próximo lunes.

Las autoridades educativas exhortaron a madres, padres y tutores a abrigar adecuadamente a sus hijas e hijos, y a las instituciones, a permitir el uso de chamarras, bufandas, guantes y gorros durante las clases.

Además, se recomienda reforzar la alimentación con frutas y verduras ricas en vitamina C y evitar los cambios bruscos de temperatura para prevenir enfermedades respiratorias entre el alumnado.