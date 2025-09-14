SEPE gasta 47 millones de pesos en luz anualmente; analiza instalar paneles solares en escuelas

El titular de la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE), Homero Meneses Hernández reveló que la dependencia destina 47 millones de pesos anuales al pago de energía eléctrica en escuelas, por lo que se analiza la posibilidad de una transición hacia energías renovables, particularmente el uso de paneles solares.

Durante el pasado Diálogo Circular con medios de comunicación, dijo que “no tenemos paneles solares u otras formas de energía. Hemos avanzado en el tema del agua, gracias a los sistemas de captación de lluvia, por lo que hasta ahora los esfuerzos se han concentrado en proyectos hídricos.

El funcionario agradeció especialmente la labor de Fernanda Espinosa de los Monteros Cuéllar, a quien calificó como una de las principales promotoras de los sistemas de captación. “Estamos ya abriendo mucho en ese tema. Y vamos a empezar con ella misma el trabajo de transición al tema de paneles solares”, añadió.

La magnitud del gasto en electricidad fue uno de los puntos más relevantes en su mensaje. “Para que ustedes dimensionen la importancia que esto pudiese tener, nosotros pagamos de manera anual 47 millones de pesos en luz de todas las escuelas. Donde más pagamos es en el edificio de oficinas centrales. Ahí pagamos alrededor de 600 mil pesos por el tema de luz”, expuso.

En este sentido, Meneses consideró que el cambio hacia energía renovable significaría un ahorro sustancial. “Me parece que si logramos transitar al tema de la energía solar, pudiésemos avanzar mucho”, señaló.

Sin embargo, advirtió que existen obstáculos que complican una transición rápida y generalizada. Entre ellos mencionó la inseguridad en algunos planteles. “Desafortunadamente, tenemos en algunas escuelas todavía que nos roban a veces hasta los tinacos”, lamentó.

El secretario precisó que la instalación de paneles solares representa una inversión más alta en comparación con otras medidas de ahorro, lo que genera cierta preocupación. “Tener un panel solar en una escuela, que la inversión es un poquito mayor, pues nos pone un poquito nerviosos porque no vaya a ser”, reconoció.

Por ello, adelantó que la estrategia se aplicará de manera gradual, comenzando en espacios donde exista mayor control y cuidado de las instalaciones. “Quizá empecemos de manera gradual en algunos espacios, sobre todo administrativos, que tienen mayor cuidado, como pueden ser las propias oficinas centrales, que insisto, es donde más pagamos”.

La SEPE contempla así iniciar un proceso escalonado para reducir el gasto energético, enfocado primero en las sedes administrativas y posteriormente en planteles seleccionados.

El funcionario reiteró que el tema de la energía solar ya está en la agenda inmediata. “Sí, es una ruta que queremos caminar”, expresó durante su intervención. Insistió en que, pese a los desafíos, la transición es inevitable. “Hay dos temas que nos preocupan y ocupan, pero la energía renovable es un camino que tenemos que tomar”, concluyó.

