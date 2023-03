SEPE establece medidas preventivas ante alza en consumo de drogas en adolescentes

Tras admitir que el consumo de sustancias ilícitas entre adolescentes va al alza a nivel nacional, el secretario de Educación Pública en el estado, Homero Meneses Hernández dijo que Tlaxcala se mantiene en “alerta” ante estas condiciones y por ello, promueve medidas preventivas en las instituciones educativas.

Entrevistado al término de una reunión de trabajo que sostuvo en el Congreso local con la diputada priista Diana Torrejón Rodríguez, calificó de “precipitada” la información que ha sido difundida, en redes sociales, en torno al decomiso de un envoltorio de hierba con características similar a la de la mariguana en una secundaria que se ubica en el municipio de Chiautempan.

“Es una afirmación precipitada porque lo que se encuentra en las escuelas son producto que pudieran ser algún tipo de droga, alcohol o demás, que no nos asustamos, pero nos alertamos, cuando digo no nos asustamos me refiero que es una circunstancia que ha sucedido en nuestro país y estado, pero nos alertamos porque lo que queremos es incorporar mecanismos y los diálogos y las estrategias que acaba de mencionar la secretaria Leticia Ramírez tiene que ver con eso, con la prevención”.

De acuerdo con el secretario de Educación Pública en el estado desde su llegada a la institución ha buscado fortalecer “al menos cinco mecanismos trasversales”, que tienen que ver con la educación artística, deporte, tecnología, actividades extraescolares y las misiones culturales, todas encaminadas a prevenir y combatir las adicciones.

“Nosotros no podemos pensar que Tlaxcala es una isla y si está sucediendo en el país y en el mundo nosotros debemos estar muy alertas. El fentalino con una sola dosis es suficiente para generar adicción, una dosis de fentalino es más potente que una dosis de cocaína y 50 veces más adictiva que la heroína, además de que es de fácil acceso y puede inducir a los adolescentes y adultos”, detalló.

Sin embargo, dejó en claro que estas acciones no están encaminadas al tema de “persecución”, sino de prevención, con la finalidad de mantener en las aulas a los estudiantes.

“En todos los casos se levantan actas de hechos o administrativas, según corresponda, y se hacen las investigaciones pertinentes no bajo el esquema de persecución, porque si alguien buscara la expulsión de alumnos eso no sucederá, porque los tenemos que rescatar y hacer que permanezcan en la escuela, no es un esquema de persecución, sino de prevención”.

En tanto, dijo que las adiciones son “un fenómeno que desgraciadamente ha proliferado en todo el país y nuestro estado no es una isla y tenemos que estar muy atentos de lo que sucede en las escuelas para prevenir de manera positiva sin persecución”.