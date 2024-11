SEPE elaborará iniciativa legislativa que busca tipificar como delito la violencia de padres hacia docentes

La Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE) ha sido instruida por parte de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros para trabajar en una iniciativa legislativa que tipifique como delito las agresiones de padres de familia hacia el personal educativo

Lo anterior, luego de que e pasado jueves 7 de noviembre, la maestra Nohemí Morales, del Centro de Atención Infantil (CAI) 04 de Zacatelco, fue víctima de agresiones físicas y verbales por parte de Sergio N., padre de uno de sus alumnos. La docente, quien cursa su primer trimestre de embarazo, ha levantado una denuncia formal en contra del agresor, exigiendo medidas de protección ante el temor de que se repitan estas situaciones.

Según el testimonio de la maestra, los hechos comenzaron cuando Sergio N., la acusó, de forma alterada, de realizar acciones que presuntamente afectan a su hijo, quien ha mostrado resistencia para ingresar al salón de clases. Pese a los intentos de Morales por dialogar y explicar los procedimientos educativos, el padre de familia escaló su actitud a agresiones físicas y verbales, llegando incluso a bloquearle el paso y tocarla, lo que provocó un estado de crisis emocional y física en la docente.

“Comencé a sentirme mal de salud (dolor de cabeza, alteración nerviosa, dolor en el estómago, debilidad en mi cuerpo para mantenerme de pie inmediatamente, provocándome taquicardia y presión alterada), aparte de molestia en el vientre porque me encuentro en estado de gestación. Provocándome un estado paranoico psicológico, por las amenazas del señor Sergio”, denunció Morales Suárez, en un documento dirigido al secretario de Educación Pública, Homero Meneses Hernández. La maestra también responsabilizó al agresor de cualquier daño que pueda sufrir su bebé debido a la situación.

En respuesta a esta agresión, Homero Meneses calificó de lamentable que la violencia contra docentes provenga de los propios padres de familia.

“No podemos permitir que haya una sola agresión, pues es real lo que está sucediendo en Zacatelco, pero también ha sucedido en otros municipios en distintas escuelas de distintos niveles educativos, en donde padres y madres de familias reaccionan de manera violenta contra el magisterio”, señaló.

El secretario informó que la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros ya tiene conocimiento del caso y ha instruido trabajar en una iniciativa legislativa para tipificar como delito las agresiones de padres de familia hacia el personal educativo.

“Ella me ha dado instrucciones para buscar una estrategia de carácter legislativo para tipificar como delito, como falta grave cualquier agresión en una institución educativa, que cualquier violencia en contra de trabajador o trabajadora de la educación en su horario laboral y en sus funciones sea tipificado como una falta grave como un delito, entonces no vamos a permitir estas acciones”, adelantó Meneses.

La agresión sufrida por la maestra Morales no es la primera registrada con este padre de familia. Según su testimonio, ya había reportado incidentes previos a la dirección del CAI 04, sin que se tomaran medidas efectivas.

“Mis compañeras y yo le pedimos que pueda hacer el cambio de sala del alumno o que me cambiara a mí de grupo para evitar nuevamente alguna agresión mayor por parte del padre. La directora nos comenta que lo tomará en cuenta, pero nos pide estar tranquilas y continuar con nuestro día”, señaló la docente.

Además, Homero Meneses lamentó la violencia que viven las escuelas por parte de algunos padres de familia, enfatizando que no se trata de estudiantes agresivos, sino de adultos que trasladan conflictos del hogar a los centros educativos. “Lo más lamentable es que la violencia ha llegado justamente a través de padres y madres de familia. No son los estudiantes los violentos son las familias y hay padres y madres de familia, afortunadamente pocos, pero no podemos permitir que haya una sola agresión”, declaró, relacionando este fenómeno con un modelo social que responsabiliza excesivamente al magisterio de situaciones que deberían resolverse en el núcleo familiar.

Finalmente, Meneses apeló a la sociedad a asumir un rol activo en la formación de valores que fomenten la convivencia pacífica en los entornos escolares.

“Pedir a la sociedad en su conjunto que la mejor forma de educar a los niños y niñas es demostrando una cultura de paz a favor del diálogo y la resolución de conflictos a través de la reflexión y el diálogo permanente”.

