SEPE destinará un millón de pesos para impulsar Sistema Estatal de Investigadores en 2025

El titular de la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE), Homero Meneses Hernández informó que el Sistema Estatal de Investigadores de Educación Básica y Media Superior contará con un presupuesto inicial de un millón de pesos, y resaltó que su objetivo será fortalecer la investigación docente. Esta iniciativa busca abrir nuevas oportunidades de profesionalización para maestras y maestros tlaxcaltecas.

Este martes, durante el Diálogo Circular con medio de comunicación, indicó que el Sistema iniciaría operaciones en 2025 y respaldará a docentes que actualmente realizan investigación sin apoyo institucional. “Muchos de ellos generan investigación, ponencias y conferencias muy buenas, dignas de ser comentadas, publicadas y difundidas”, destacó.

El funcionario señaló que, a diferencia de la educación superior, los docentes de educación básica no cuentan con centros de investigación que respalden su trabajo académico. Por ello, el nuevo sistema busca cubrir ese vacío y permitir que más maestros puedan participar en congresos nacionales e internacionales.

Para financiar esta iniciativa, la SEPE redirigirá recursos del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (Prodep), donde se concentra el presupuesto destinado a la formación continua. “Ahí tenemos recursos para temas de congresos… y de ahí mismo lo que vamos a hacer es girarlo para favorecer a investigadores de educación básica y media superior que quieran asistir a congresos y que sean aceptadas sus ponencias”, afirmó.

Meneses también remarcó que actualmente no existe un mecanismo que permita a docentes de educación básica ausentarse por varios días para asistir a actividades académicas. Solo cuentan con permisos económicos de tres días o, de forma irregular, con licencias médicas. “No hay un programa para que pueda ausentarse hasta por cinco o 10 días hábiles si va a una actividad académica”, expuso.

Por ello, la SEPE reconocerá oficialmente estas participaciones como parte de la formación profesional. Con esto, los docentes podrán ausentarse justificadamente para compartir experiencias académicas en sus zonas escolares, fortaleciendo la práctica docente en el estado.

El secretario señaló que el presupuesto anual disponible de la Secretaría asciende a 13 millones de pesos, de los cuales se destinará una parte al Sistema Estatal de Investigadores. “La intención es destinar de manera inicial cerca de un millón de pesos… yo espero que ojalá ocupemos el millón”, expresó.

Para ejemplificar los costos, Meneses explicó que enviar a un docente a un congreso puede requerir alrededor de 20 mil pesos, considerando transporte y hospedaje. “Un boleto de avión a Zacatecas cuesta 9 mil o 10 mil pesos, más 6 mil pesos de hospedaje, no es mucho para que vaya un profesor a presentar su ponencia”, comentó.

El secretario subrayó que esta inversión permitirá ampliar horizontes pedagógicos al conocer experiencias de otras regiones del país y del extranjero. “Eso va a enriquecer mucho la visión que tengamos aquí”, dijo.

En cuanto a la profesionalización docente, recordó que desde la reforma de 2013 los perfiles de admisión exigen licenciatura conforme al profesiograma vigente. Aunque reconoció que aún hay maestros de mayor antigüedad sin título profesional, precisó que “ya son mucho menos”.

Actualmente, mil 679 docentes se encuentran en edad de jubilación, pero no han decidido retirarse, lo cual es respetado por la autoridad educativa. “Tenemos personas con 60 años de servicio o hasta 85 años de edad… y respetamos mucho su trabajo y su experiencia”, expresó Meneses.

Finalmente, reiteró que el Sistema Estatal de Investigadores será un paso clave para reconocer la investigación educativa como parte esencial del desarrollo docente y para fortalecer la calidad educativa en Tlaxcala.