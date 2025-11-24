SEPE aplica suspensión de clases focalizada por bloqueo nacional en zona de Calpulalpan

La Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE) aplicó este lunes medidas preventivas únicamente en la región de Calpulalpan ante el megabloqueo carretero convocado por organizaciones de transportistas, decisión que —según explicó su titular Homero Meneses Hernández— se tomó tras la incertidumbre que prevaleció todo el fin de semana y que derivó en el cierre de la carretera México–Veracruz, tramo Nanacamilpa.

Las protestas anunciadas a nivel nacional por agrupaciones de transportistas y campesinos, quienes demandan mayor seguridad en carreteras, provocaron advertencias de cierres en diversos estados, lo que llevó a dependencias gubernamentales, incluido el sector educativo, a activar protocolos de prevención.

Meneses explicó que desde el sábado y domingo se mantuvo comunicación permanente con la Secretaría de Gobierno para evaluar la situación y decidir las acciones de este lunes. “Estuve en comunicación con el secretario de Gobierno durante el fin de semana pidiéndole que me orientase acerca de qué decisión tendríamos que tomar este lunes”, dijo.

Por ello, indicó que desde la noche del domingo se determinó suspender actividades exclusivamente en Calpulalpan y cancelar las cinco rutas del transporte magisterial que operan en esa zona. “Como seguía la incertidumbre, tomamos la decisión de manera preventiva de suspender o dar la posibilidad de clases en línea para la región del occidente del estado”, señaló.

La medida resultó acertada cuando alrededor de las 10 horas se confirmó el cierre carretero en Nanacamilpa. “Resultó ser una medida preventiva buena porque resulta que sí cerraron a la altura de Nanacamilpa como justamente se estaba previendo”, afirmó.

Con ese reporte, la SEPE también canceló la ruta vespertina conocida como Ruta 6, que transporta docentes hacia Calpulalpan. El resto del estado, dijo el secretario, operó con normalidad: “Para el resto del estado no tuvimos ningún problema. Llegaron los maestros y las maestras hacia el norte, sur y oriente del estado sin ningún problema”.

Sin embargo, en la zona oriente, en El Carmen Tequexquitla y Cuapiaxtla comenzaron a circular rumores entre padres de familia sobre posibles cierres carreteros. Ello provocó que algunos directores optaran por adelantar la salida de los estudiantes. “Eso hizo que los maestros se pusieran nerviosos y solicitaron adelantar la salida”, explicó.

Meneses añadió que incluso hubo escuelas que suspendieron actividades sin estar en zonas afectadas o sin verificar información oficial. “Me están reportando que suspendió aquí en el centro de Tlaxcala, que otras estaban preguntando si se suspendían; pues no, o sea, no, no es necesario”, enfatizó.

El funcionario señaló que no intervino para revertir estas decisiones debido a que comprendía la incertidumbre del personal docente. “Ahí yo ya no quise interferir y decirles que guardaran la calma”, comentó.

Durante la entrevista, insistió en que las decisiones de suspensión no deben tomarse a la ligera debido al impacto social que generan. “La suspensión de actividades escolares que mueve un millón 100 mil personas al día implica que haya una sensibilidad social de inestabilidad y eso hace que el comercio, la actividad laboral, económica, todo se detenga”, expuso.

También, alertó sobre el riesgo de que, ante la desinformación, escuelas de otros municipios sin afectaciones reales pudieran replicar suspensiones innecesarias como sucedió en Apizaco.

En ese sentido, pidió a la comunidad educativa atender únicamente los comunicados oficiales emitidos por la SEPE y la Secretaría de Gobierno. “Vamos a estar muy atentos a lo que determine la Secretaría de Gobierno, las autoridades federales, y en función de ello se tomarán las decisiones”, sostuvo.

Finalmente, descartó más reportes de cierres o retrasos en otras escuelas del estado. “No tenemos más que en esos dos casos”. Sin embargo, dijo que continuará emitiendo actualizaciones conforme avance el día y se definan las acciones de las autoridades federales y estatales respecto a los bloqueos.