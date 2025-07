SEPE acompaña dos denuncias de supuestas ventas de plazas y advierte sobre fraudes

El titular de la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE), Homero Meneses Hernández advirtió que Tlaxcala no volverá a prácticas del pasado como la venta de plazas y el influyentismo político para asignar lugares en escuelas públicas. Actualmente, la dependencia acompaña dos denuncias por presuntos fraudes relacionados con la supuesta venta de espacios laborales en el sector.

“Ya son dos casos, presuntamente de la misma persona, y estamos acompañando en las denuncias. Qué bueno que los afectados sí aceptaron presentar la denuncia”, declaró el secretario en entrevista, al referirse a los casos detectados en las últimas semanas.

Uno de estos casos fue difundido por el propio funcionario el pasado 18 de julio en sus redes sociales. Ahí compartió el testimonio de Fernando N., un ciudadano que fue defraudado tras entregar documentos y dinero a cambio de una plaza laboral, presuntamente gestionada por un enlace. A lo cual Meneses señaló: “Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, porque en Tlaxcala las plazas no se venden”.

Según el secretario, uno de los elementos clave para avanzar en la investigación son los datos del celular usado para contactar a las víctimas, así como cuentas bancarias donde se depositó parte del dinero. “Esos son elementos que van a ayudar mucho, pero eso ya le corresponde a la Fiscalía. No quiero afectar el debido proceso”, subrayó.

Meneses insistió en que los fraudes se alimentan de una cultura que aún cree en los atajos, las recomendaciones políticas y el uso de influencias. “Todavía hay gente que cree que estamos en el régimen anterior. Convencerles de lo distinto es difícil”, dijo, al mencionar que también se le piden favores a funcionarios, sobre todo para asegurar lugares a menores en escuelas públicas con alta demanda.

El funcionario relató que ha tenido que negarse a solicitudes directas que buscan intervenir en la asignación de turnos o lugares en planteles como el CBTIS 03. “Me toca ser el malo de la película para decirles: ‘Lo siento muchísimo, pero no puedo’”, expresó.

“Lo primero que piensan ellos es: ‘Qué gacho, el secretario no me quiere hacer el favor’. Y luego dicen: ‘A ver cuándo él me pide algo’”, comentó Meneses.

El titular de la SEPE destacó que este esquema de influyentismo no solo es injusto, sino que también es el terreno fértil para estafas como las detectadas. “Porque se piensa que hay privilegios, que hay corrupción, es que las personas caen en estos actos”, sostuvo.

Recordó un caso en el que una persona le mandó la fotografía de un poste donde alguien ofrecía una plaza de telesecundaria. “‘No, que no se venden plazas —me decían—, hasta en los postes las anuncian’, y sí, ahí estaban los papelitos para arrancar el número. Pero no, no crean eso, no es verdad”, lamentó.

Además, alertó que hay publicaciones similares en Facebook, donde se ofrecen plazas laborales como si fueran mercancía. “Tengo una plaza para vender, ¿quién la quiere?”, citó, como ejemplo del tipo de engaños que circulan libremente en redes.

El secretario reconoció que desmantelar esta cultura clientelar tomará tiempo y esfuerzo. “Tienes que avanzar poco a poquito e ir demostrando que los procesos sí son transparentes”, dijo. Por ahora, aclaró, solo se han identificado dos casos recientes, pero no descarta que existan más, incluso heredados de administraciones anteriores.

Finalmente, en redes hizo un llamado a la ciudadanía a no dejarse engañar y a denunciar cualquier intento de fraude. “No confíen en quienes se digan cercanos, enviados o incluso familiares míos. Mi nombre ha sido usado para cometer fraudes, y eso no lo vamos a permitir”, concluyó.

