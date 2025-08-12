Martes, agosto 12, 2025
NoticiasSociedad y Justicia

Separa SSC del cargo a director del Cereso de Tlaxcala; un PPL denunció supuestos actos irregulares

La Redacción

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informa que, derivado de las investigaciones que se realizan en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Tlaxcala, se determinó la separación del cargo del director Juan Antonio Martínez Guerrero, con el objetivo de que el proceso sea llevado a cabo de manera transparente, objetiva y apegada a la ley, por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

Esta medida tiene como finalidad garantizar que las diligencias ministeriales se desarrollen sin interferencias, permitiendo que las autoridades competentes cuenten con todas las condiciones necesarias para esclarecer los hechos y, en su caso, determinar las responsabilidades correspondientes.

En tanto, se designará a un encargado temporal en el Cereso de Tlaxcala, quien asumirá las funciones administrativas y operativas para asegurar la continuidad del servicio y el orden al interior del centro penitenciario.

La SSC reitera su compromiso de actuar con responsabilidad, transparencia y pleno respeto al marco legal, colaborando de manera estrecha con las instancias de procuración de justicia para que los hechos sean esclarecidos y se garantice la integridad de todas las personas privadas de la libertad y del personal penitenciario.

Esta medida se toma después de las acusaciones hechas a través de un video grabado al interior del Cereso, donde un interno denunció una supuesta red de extorsiones, abusos de poder, amenazas de muerte y hasta presuntos actos criminales orquestados por mandos penitenciarios.

Es de citar que una persona privada de la libertad (PPL), que purga una condena en el Cereso, señaló que fue supuestamente es obligado a pagar dinero de manera mensual para mantener su posición dentro del taller de pinzas en el reclusorio de Tlaxcala y evitar castigos arbitrarios.

De igual manera, denunció que algunos internos supuestamente son sacados del penal para cometer robos y asesinatos. Su testimonio también incluye presuntas amenazas directas hacia su persona y su familia, y su traslado al penal de Apizaco.

