Señala Cuéllar injerencia de la clase polítíca en el tema del Parque de la Juventud; proyecto de nueva ciudad no será reubicado ni se tocará un solo árbol, sostiene

La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros aseveró que “la clase política se ha involucrado” en el polémico tema del Parque de la Juventud, donde será construida la Ciudad de la Juventud, por lo que puntualizó tajante que este complejo no se va a reubicar en otro lugar.

Así, la mandataria fijó su postura ante las manifestaciones de inconformidad por parte de colectivos, activistas ambientalistas y ciudadanos, por los trabajos de “rehabilitación” en ese espacio de la capital tlaxcalteca, por considerar que afectará el entorno.

Abordaba por reporteros al concluir un evento en Apizaco, a pregunta expresa, contestó que no habrá una reubicación porque este “es un proyecto en donde no se va a afectar ningún árbol, en donde lo que queremos es que estén mejor los deportistas, no la clase política que se ha involucrado en este tema”.

Recalcó que la intención es que las y los jóvenes tengan un espacio, al igual que deportistas, con instalaciones adecuadas para hacer ejercicio, “que tengan mayores condiciones, es una inversión muy importante en millones de pesos”.

Aseguró que “no se va a tocar un solo árbol”, pero que se necesita sanear a los que están enfermos “y eso es lo que vamos a hacer”, ya que es “un proyecto que me pidió la gente en el estado y nosotros tenemos que dar prioridad a la mayoría y la mayoría desea seguir haciendo ejercicio tener condiciones adecuadas”.

Lamentó que este sitio no ha recibido mantenimiento en cerca de 20 años, por lo que se requiere que el gobierno “también entre a trabajar”, pues la población lo ha pedido para conservar el medio ambiente y las instalaciones que se encuentran “tan deterioradas”.

En otro tema, la gobernadora reafirmó que la semana pasada se reunió con Edgar Amador Zamora, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en la ciudad de México, para solicitar mayor presupuesto.

Dijo que le fue “muy bien”, pues el secretario la escuchó y platicaron de todos los proyectos que están en puerta y que la Federación reafirmó su compromiso con Tlaxcala, a través de todos los programas y apoyos para las construcciones de hospitales, edificios y necesidades que tiene el estado.

Sin embargo, dijo que en su próximo informe de actividades, el 6 de diciembre, dará a conocer las obras que se van a ejecutar en 2026, pues reiteró que serán las últimas, incluidas las “magnas” y emblemáticas de su administración, y que 2027, el último año de su mandato, lo dedicará a proyectos “de impacto” en todos los municipios.

Asimismo, Cuéllar Cisneros confirmó que el presupuesto estimado por la Federación para la entidad tlaxcalteca en 2026, no representa cambios a lo previsto y que será de alrededor de 29 mil 279.3 millones de pesos. Al tiempo, descartó que en el siguiente ejercicio fiscal se impongan nuevos impuestos en el estado.

“Nosotros hemos tratado de hacer más con menos y lo único que se hizo del tema de impuestos fue las plataformas turísticas que no estaban reguladas, como Airbnb, hoy sí van a cubrir… estamos recabando sobre todo por el número de personas que antes no pagaban”, resaltó.

Respecto del caso del director de la Casa de Artesanías del Estado de Tlaxcala (CAET), Saúl Pérez Bravo, de quien fue difundido un video en redes sociales, en el que se le observa en estado de ebriedad portando vestimenta con logotipos oficiales, la gobernadora no precisó si habrá alguna sanción a este funcionario público.

Respondió: “Yo creo que somos humanos todos, son cosas que no estaba en su horario de trabajo, no estaba en funciones laborando y que yo creo que todos somos humanos y todos tenemos defectos y virtudes, como todo, y él también tiene muchas virtudes y esas hay que saberlas aprovechar”.