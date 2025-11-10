Senadora Ana Lilia Rivera intensifica acciones en apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum

Ante la posibilidad de que el ejercicio de revocación de mandato que ordena la Constitución Política respecto de la presidenta Claudia Sheinbaum se lleve a cabo en el año 2027, y sobre todo ante la ola de ataques de grupos conservadores y de oposición, la senadora Ana Lilia Rivera intensificó sus actividades con la realización de asambleas informativas en diversos municipios del estado, en apoyo de la mandataria nacional.

Y es que, advirtió, ese ejercicio constitucional puede ser usado por la vieja clase política no sólo para demeritar los logros alcanzados por la Cuarta Transformación, sino también para intentar recuperar el poder y canonjías en detrimento del pueblo mexicano.

Rivera criticó las descalificaciones de que ha sido objeto la presidenta de la República en los últimos días por parte de diversos sectores del conservadurismo en México, las cuales se suman a las intenciones intervencionistas del gobierno de los Estados Unidos, con el argumento de combatir las organizaciones criminales relacionadas con el narcotráfico.

Ante pobladores de comunidades de los municipios de Zacatelco, Axocomanitla, Huamantla, Apetatitlán y Tetlanohcan, en las que estuvo el pasado fin de semana, la senadora recordó que el proceso de transformación encabezado por Morena tiene apenas siete años, mientras que la delincuencia organizada comenzó a sentar sus bases desde hace 40 años.

Pese a ello, destacó que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha tenido resultados positivos en el combate a la violencia en el país, a raíz de la implementación de diversas estrategias, con las cuales ha disminuido el número de homicidios en el país, pues refirió que en los primeros seis meses de la actual administración se registraron 14 mil 421 homicidios, lo que representa una tasa anualizada de 21.7 homicidios por cada 100 mil habitantes, que es la más baja en los últimos ocho años.

Además, recordó que el gobierno federal ha detenido y extraditado a personajes de la delincuencia organizada, y ha privilegiado una estrategia de atención a las causas que generan la violencia, llevando bienestar a la población con un enfoque en la recuperación de los espacios públicos y de la participación ciudadana.

En ese sentido, subrayó que desde el ámbito legislativo, el Senado de la República, del cual forma parte, ha contribuido a la pacificación del país con la aprobación de reformas constitucionales que reconocen derechos sociales a diversos sectores de la sociedad, tales como los de la tercera edad, jóvenes, amas de casa, agricultores, estudiantes y pueblos indígenas, haciendo partícipe del presupuesto al pueblo de México.

No solo eso, sino que ha aprobado reformas que fortalecen a la Secretaría de Seguridad Ciudadana con mayores facultades de investigación, auditoría y coordinación con las 32 entidades federativas del país, lo que se ha traducido en el desmantelamiento de laboratorios dedicados al fentanilo y al combate al huachicol.

Por ello, reiteró la importancia de que las y los tlaxcaltecas refrenden su apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum, ante las estrategias e intentos de la oposición conservadora de dar, incluso, un golpe blando al actual gobierno federal para buscar canonjías perdidas con la llegada de la Cuarta Transformación.