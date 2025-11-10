Senado evaluó a los 38 aspirantes a ocupar una magistratura del TET

La actualización del marco normativo electoral, la regulación por ley de las acciones afirmativas y garantizar la gobernabilidad en municipios y en el estado, fueron algunas de las coincidencias que tuvieron los aspirantes a magistrado del Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET) durante sus comparecencias ante la Comisión de Justicia del Senado de la República.

Ese lunes, como parte del proceso establecido para elegir a la vacante que podría generarse ante la culminación de mandato del magistrado Miguel Nava Xochitiotzi, los 38 aspirantes a esa nominación participaron, vía remota y pública, en una serie de comparecencias con senadores.

Cada uno de los sustentantes tuvo hasta cinco minutos para exponer la viabilidad de su nominación, así como un minuto para contestar alguna de las preguntas que realizaron los legisladores.

Las evaluaciones se realizaron en tres bloques, en el grupo denominado dos, participaron 30 de los postulantes de Tlaxcala y en el bloque tres lo hicieron los ocho restantes.

Destacó la participación del titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), Gustavo Tlatzimatzi Flores y del expresidente del TET, Luis Manuel Muñoz Cuahutle, quien recordó que formó parte del citado órgano jurisdiccional de 2018 a 2020, periodo en el cual lograron abatir la deuda histórica con las mujeres, vía acción afirmativa, pues se resolvió que todos los partidos debían encabezar sus listas de representación proporcional con mujeres. “Esta decisión, a la postre confirmada por Sala Superior, permitió que el Congreso del estado se integrara por primera vez en su historia mayoritariamente por mujeres”.

Sostuvo que “con toda humildad comparezco ante ustedes con la serenidad de quien ha servido a la justicia electoral con independencia y compromiso ético. La experiencia de integrar nuevamente el Tribunal Electoral no es buscar un cargo, sino continuar un proyecto institucional basado en legalidad, la paridad y la confianza pública. Mi especialización no se limita a los títulos que he obtenido. Se refleja en cada decisión que he tomado, en cada criterio que he defendido y en cada acción que ha fortalecido la democracia. Creo en una justicia electoral independiente de razones humanas, que se legitime no por su autoridad sino por las razones en que se sustente cada decisión”.

Otro de los postulantes fue Toribio Moreno Carpinteyro, quien aseguró que tiene los “principios y el carácter suficiente” para no ceder a pretensiones de actores políticos para emitir decisiones que vulneren los principios constitucionales en materia electoral.

“Mi intención de ser magistrado es básicamente porque creo que la aplicación de la ley debe ser estricta, creo que tengo la capacidad para llevar a cabo ese trabajo, me he preparado, he estudiado y la certeza de que haré un desempeño bueno, importante para el estado, para el bien del país. Mi intención de ser magistrado electoral en Tlaxcala lo veo como una oportunidad para participar activamente en la aplicación de la ley electoral. Creo que es una posibilidad muy grande que se nos da a todos los ciudadanos.

La Comisión de Justicia del Senado de la República también escuchó a Miguel Nava Xochitiotzi, presidente del TET y quien busca su reelección o ratificación en el cargo. Destacó el trabajo que ha realizado sobre todo en lo que se refiere a favor de las comunidades indígenas.

“Hace siete años fui electo magistrado electoral de Tlaxcala, La tarea aquí es reconocer mediante las acciones afirmativas a las comunidades indígenas. Creo que no estaban tomadas en cuenta, se les ha dado toda la personalidad propia. Es un sector que merece darle toda la personalidad y, sobre todo, el avance de las comunidades en su vida diaria, en su quehacer cotidiano y sobre todo que tengan acceso también de manera plena a los derechos político–electorales que tiene”.

También fueron evaluaron Felipe Nava Lemus, Raúl Pérez Corona, Justino Hernández Jiménez, Álvaro García Moreno, Erick Hernández Xicohtencatl, Edgar Alfonso Aldave Aguilar, Felipe Badillo Santiesteban, Leonardo Adrián Luna Ramírez, María Fernanda Cruz Cantero, Gustavo Tlatzimatzi Flores, Francisco Javier Santillán Cuautle y Humberto Espinoza Molina.

A ellos les siguieron Emanuel Montiel Flores, Pedro Sánchez Ortega, Elías Cortés Roa, Jaime Martínez Sánchez, Adolfo Carrasco Martínez, Juan Antonio Carrasco Martínez, Edmundo Ramírez Montiel, Juan Ignacio Bilbao Vázquez, Damayanti Zamora Moreno, Denisse Hernández Blas, Dougglas Yescas Garibay, Dulce María Angulo Ramírez, Fernando Flores Xelhuantzi, Edgar Texis Zempoalteса y Divina López Tacuba, quien tuvo problemas para “conectarse” a la sesión, pese a que le llamaron y buscaron desde el Senado, por lo que su participación podría ser reprogramada.

En el grupo tres fueron entrevistados Rocío Anahí Vega Tlachi, Lino Noé Montiel Sosa, Claudia Acosta Vieyra, Jorge Maximino Castillo Macías, Dagoberto Flores Luna, Hugo Aguilar Castrillo, Liliana Lezama Carrasco y Osdy Hernández Bautista.

Tras estas comparecencias, los integrantes de la Comisión de Senadores emitirá el dictamen final a la Junta de Coordinación Política, a más tardar el 18 de noviembre, y será enviado al pleno del Senado para su votación, tras lo cual se emitirá el nombramiento oficial que permitirá al nuevo integrante del Tribunal asumir funciones antes de concluir el presente año.