Semarnat aún no inicia análisis de impacto de cañones antigranizo, afirma el MST

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) no ha iniciado el análisis sobre el impacto del uso de cañones antigranizo por parte de plantas armadoras de autos establecidas en zonas limítrofes entre Tlaxcala y Puebla, señaló Diego Lira Carrasco, dirigente estatal del Movimiento Social por la Tierra (MST).

Al parecer –indicó–, debido a la pandemia no se ha realizado esta verificación que la dependencia ofreció a finales de junio pasado, cuando afirmó que a los 15 días posteriores a este acuerdo (derivado de un plantón en las oficinas centrales de esa institución en la capital del país) enviaría a personal.

“El tema se va a volver a tratar, a través de una videoconferencia para evitar concentraciones de gente. En el caso de Tula se deben revisar los límites permisibles en la contaminación de una presa y después de ese punto, los funcionarios se trasladarían a Tlaxcala”, indicó.



La presencia de Semarnat en el estado será “para checar que efectivamente las plantas armadoras instaladas en Puebla, Audi (en San José Chiapa, en límites con la zona oriente tlaxcalteca) y Volkswagen, no cuentan con naves para proteger los autos”.

Recordó que la dependencia efectuará un estudio respecto del registro histórico de lluvias en estos dos estados, a fin de conocer si las bombas o cañones antigranizo, han causado un efecto en el temporal y a su vez un daño a la agricultura de la región.

“Estuvo bien lo que allí se acordó pero ahorita ya no sabemos nada, esperamos instrucciones de la dirigencia del MST a nivel nacional, yo creo que vamos a replantear todo este tema y nos tienen que avisar cuando vengan a hacer la visita, pero se ve que va para largo porque el tema de la pandemia sigue en punto máximo”, lamentó.

Expuso que sus compañeros de Huamantla le han informado “que los freseros (productores de fresa), que no son de aquí del estado, también han ocupado las bombas” y que no entienden la razón por la cual esos agricultores no han utilizado las mallas antigranizo para proteger sus cultivos, como lo hacen otros sectores.

“También –añadió– seguimos pendientes de la planta que produce energía solar en la región de Hueyotlipan, pero hasta ahora todo indica que no han ocupado este tipo de cañones”.

Sin embargo –acentuó–, estamos pidiendo a los compañeros que estén atentos, porque ese parque solar es enorme y seguramente llegará el momento en que tengan que usar esas herramientas para evitar daños a sus celdas. De no haber una inspección por parte del gobierno federal, “la vamos a tener que hacer nosotros”, dijo.