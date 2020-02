Dedican la Semana de la Cultura y el Toro a los 150 años de la ganadería Piedras Negras

La octava edición de la Semana de la Cultura y el Toro que se desarrollará del 3 al 5 de marzo próximo estará dedicada a la conmemoración del 150 años de la ganadería “Piedras Negras”, a efecto de reconocer la trayectoria de esta empresa en el fomento y preservación del arte de la tauromaquia.

Para ello, se diseñó un programa de actividades culturales, como exposiciones, conferencias, presentaciones de libro y un concierto de la banda de música del gobierno del estado que tendrán como sedes distintos espacios ubicados en la ciudad de Apizaco, entre ellos el Centro de las Artes y el parque Cuauhtémoc.

En rueda de prensa, el director general del Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino (ITDT) Luis Mariano Andalco López refirió que en la organización de la Octava Semana de la Cultura y el Toro participan la Secretaría de Turismo del Estado (Secture), el Instituto Tlaxcalteca de Cultura (ITC) y el ayuntamiento de Apizaco.

El funcionario resaltó el éxito que han tenido las anteriores ediciones de la Semana de la Cultura y el Toro entre la afición taurina no solo de la entidad, sino de otros estados, pues han sido foro para las presentaciones de libros y exposiciones de autores y artistas de otras latitudes, además de matadores.

Respecto al hecho de que este año, la Semana esté dedicada a reconocer a trayectoria de la ganadería “Piedras Negras”, expuso que tanto el gobierno del estado y el municipio de Apizaco ha demostrado con diversas acciones la importancia que tiene esa empresa para la actividad taurina de la entidad y de otros estados, lo que también coadyuva a generar derrama económica para Tlaxcala.

Andalco López reveló que esta celebración se desarrolla con el apoyo de todos, pues muchos de los participantes no reciben un pago por su colaboración. “El éxito que ha habido con las romerías en Apizaco, con la participación no sólo de gente de Apizaco, sino de Tlaxcala y otros lugares, eso se traduce en dinero, no sólo para los que organizan, sino para todos los que participan directa e indirectamente”.

Respecto de las actividades que se desarrollarán del 3 al 5 de marzo están la presentación del libro “Toreros de hoy y siempre” en el Centro de las Artes; una exposición de artesanías y pintura sobre temas taurinos en el parque Cuauhtémoc, donde también se ofrecerá un concierto a cargo de las bandas de música del gobierno del estado y de la Secretaría de Marina Armada de México, dio a conocer Carlos Bretón, representante del ITC.

En tanto, el regidor de Apizaco Carlos Badillo aseguró que este municipio aspira a que la fiesta taurina incremente, pues “contamos con una infraestructura necesaria para llevar a cabo estos eventos taurino”.

En la rueda de prensa también participó Fabián López Flores, director de Vinculación de la Secretaría de Turismo del Estado (Secture), quien resaltó la importancia de la fiesta taurina para la atracción de visitantes a la entidad.