Beneficiará semáforo en verde al sector de alimentos y bebidas en Tlaxcala: Arbat

El color verde en el semáforo epidemiológico de Covid–19 beneficiará al sector de alimentos y bebidas en la entidad, pues permitirá un aforo del 75 por ciento en los establecimientos y el cierre de los mismos hasta la media noche, consideró el coordinador de la Asociación de Restaurantes, Bares y Cafeterías de Tlaxcala (Arbat), Abel Cortés Altamirano.

Sin embargo, señaló que llevará cinco años a este sector regresar al nivel de ventas que tenía en 2019, pues la población aún está asustada y no sale a consumir a este tipo de establecimientos.

En entrevista, Cortés Altamirano expuso que las medidas anunciadas por el Consejo Estatal de Salud de permitir un aforo de 75 por ciento en los restaurantes y bares, así como el cierre hasta la media noche, en virtud de que Tlaxcala pasó a color verde en el semáforo Covid-19, “ayuda y beneficia al sector de alimentos y medidas, porque estuvimos cerrando durante mucho tiempo más temprano y aun cuando en teoría ya podríamos estar nuevamente al 100 por ciento de ocupación, vamos a acatar este 75 por ciento con el fin de no generar un posible foco de infección y que se pueda regresar a semáforo amarillo que es lo que ya no queremos”.

No obstante, el dirigente de la Arbat mencionó que con el 75 por ciento de aforo la recuperación del sector se visualiza a mediano plazo y como ejemplo de ello expuso que el pasado 10 de mayo, que tradicionalmente era una fecha de alto consumo en estos negocios, sí hubo cierta afluencia de clientes, pero no al nivel de 2019.

Por otra parte, Abel Cortés advirtió que la Arbat no va a defender a ningún establecimiento que incumpla las reglas del Consejo Estatal de Salud.

“Cualquier establecimiento que cierre después de las 12 de la noche está rompiendo la regla y podría ser sancionado por las autoridades; nosotros no vamos a meter las manos por ningún establecimiento que no siga las medidas y tampoco porque los trabajadores no tengan cubrebocas, porten careta y no tengan un filtro a la entrada”, sentenció.