Miércoles, noviembre 5, 2025
Selección tlaxcalteca de luchas asociadas conquista 10 medallas en el Grand Prix Nacional

La Redacción

La selección tlaxcalteca de luchas asociadas cerró con gran éxito su participación en el Grand Prix Nacional 2025, al conquistar 10 medallas –dos de oro, cuatro de plata y cuatro de bronce– en la competencia realizada en Oaxtepec, Morelos.

El equipo local, integrado por 21 deportistas y cinco entrenadores, enfrentó a representantes de todo el país en las modalidades libre y grecorromana, en ramas femenil y varonil, demostrando el crecimiento técnico y físico del deporte tlaxcalteca en esta disciplina.

Entre los resultados más destacados se encuentra el del experimentado gladiador Jorge Armando García García, quien se consagró campeón en la categoría U23 división 70 kilogramos, y además obtuvo bronce en la categoría U20 división 74 kilogramos.

Asimismo, Rodrigo Cano Juárez brilló en las categorías menores al obtener oro en la U13 división 32 kilogramos, mientras que Jotshua Pacheco Ponce (U20, 86 kilogramos), Ivanna López Rodríguez (U20, 57 kilogramos), Abril Nariño García García (U17, 72 kilogramos) y Luz María Hernández Hernández (Senior, 76 kilogramos) se adjudicaron medallas de plata.

Completaron el cuadro de honor: Dana Medina Arellanos (U20, 53 kilogramos), Ameyali Sayil Jessel Rojas (Senior, 62 kilogramos) y Ximena Sepúlveda González (Senior, 55 kilogramos), quienes obtuvieron bronce.

La entrenadora Ana Stephany Martínez destacó el esfuerzo del equipo y subrayó que los resultados reflejan la disciplina y compromiso de los atletas rumbo al próximo ciclo competitivo.

“Nuestros deportistas se han esforzado mucho. Tenemos jóvenes que aman lo que hacen y eso se traduce en un avance significativo. Este torneo nos permite evaluar estrategias y ajustar categorías, pero el balance es muy positivo”, expresó.

Martínez adelantó que el conjunto estatal continuará su preparación con miras a los procesos clasificatorios de 2026, y agradeció el respaldo del gobierno del estado, a través del Instituto del Deporte de Tlaxcala (IDET).

“Agradecemos el apoyo del IDET. Seguiremos trabajando para lograr la clasificación a eventos internacionales, y buscar el boleto a los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026”, agregó.

La selección tlaxcalteca retomará su preparación en las próximas semanas, con la vista puesta en su siguiente justa nacional, programada para finales de enero y principios de febrero de 2026.

