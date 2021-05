Selección de funcionarios será vía examen para limpiar al estado de la corrupción: Cuéllar

La selección de funcionarios públicos de la próxima administración estatal se realizará a través de exámenes, “porque iremos limpiando al estado de corrupción”, plantea Lorena Cuéllar Cisneros, candidata a la gubernatura por la coalición “Juntos Haremos Historia en Tlaxcala”, quien afirma que sus familiares no serán contratados.

Antes de responder al cuestionario de La Jornada de Oriente, destapa una botella con agua y da un sorbo. La tarde es calurosa. Tan pronto concluye su reunión con un grupo de emprendedores en Teolocholco, sale apresurada rumbo a Panotla. La entrevista se efectúa en el trayecto de un municipio a otro.

–Hace tiempo los partidos políticos se diferenciaban por sus estatutos, principios e ideología y tendían a colocarse en un espectro de centro, derecha e izquierda. Hoy eso se ha acabado, la democracia es muy pragmática. ¿Cuáles serían las razones por las que los tlaxcaltecas deberían votar por usted?

–Efectivamente, los partidos perdieron su ideología, dejaron de luchar por su gente, por los ideales; yo siempre he dado batallas… cuando se deja de luchar y se ve que los ideales de un partido, sus estatutos, no son verdad en la práctica, cuando ves la corrupción y la impunidad, ahí es donde uno se rebela y yo lo hice hace muchos años.

Asienta que su opción ha sido la de “ir por la justicia y los derechos humanos”, por el lado “de la legalidad y de la gente”. Añade que Morena, a través del presidente (de México, Andrés Manuel López Obrador), ha demostrado su lucha “y efectivamente hoy están en la cárcel” quienes han incurrido en actos de corrupción.

–Tlaxcala, a diferencia de otros grupos indígenas no fueron subordinados sino súbditos de la Corona, no comparten la visión de los vencidos sino de los vencedores y escriben su propia historia. ¿De qué sirve este sentido de identidad en una campaña política, en su partido, en su posición?

–Nos hemos dado a conocer porque somos de sangre guerrera… hoy es la gran oportunidad de cambiar la historia de Tlaxcala, con hombres y mujeres que vayan a defender a la Cuarta Transformación, a la democracia, a cada uno de los votos, que sin duda significan esperanza e ilusión de cambio, para trabajar sin descanso en seguridad, en salud y otros.

–Desde siempre se dice que Tlaxcala está en un lugar privilegiado, que es punto de encuentro de mercado de producción y consumo, lo que le ha convertido en un cruce de caminos que poco lo beneficia. ¿Cómo aprovechar esta circunstancia hoy en día?

–Somos privilegiados por estar en el lugar donde estamos, por conservar tradiciones y gastronomía, con una población que trabaja de sol a sol y no se deja vencer… Tlaxcala está en muchas partes del mundo y por eso deber ser ejemplo nacional.

De ganar la elección, la también ex diputada y ex senadora considera necesario impulsar la economía y lograr el fortalecimiento del turismo, para registrar una estadía de dos días por parte de visitantes y que ello genere una derrama de capital “sumamente fortalecida”.

–El desarrollo, según los organismos internacionales, es un proceso de expansión de las libertades reales que disfruta la gente. La pobreza es un obstáculo para lograrlo. ¿Qué hará pasa sacar a la población que se encuentra en pobreza en Tlaxcala?

–Hoy tenemos en el estado a 129 mil habitantes en extrema pobreza; es nuestra obligación darles los servicios que les hacen falta. Vamos a trabajar muy fuerte para erradicarla; esas personas están ubicadas y vamos a ir tras ellas, a ayudarlas a salir del bache económico y a emprender, a impulsar proyectos productivos. Vamos a entrar hasta la cocina de las casas y si les falta el piso, el baño, una ventana, pintura, se va a comprar a negocios tlaxcaltecas por mayoreo para hacerles llegar esos requerimientos a buen precio.

Lorena Cuéllar aprovecha el intervalo de una pregunta a otra para un trago más de agua fresca. Su vehículo sale del Libramiento Tlaxcala para incorporarse a la vía Tlaxcala–Texmelucan, con dirección a Panotla, donde ya la esperan simpatizantes.

–Quizá por herencia, Tlaxcala se distingue como una entidad comerciante, lo que hace que 72 por ciento de la población se encuentre en el mercado informal. ¿Qué hacer para que esa población cuente con servicios de seguridad social, como salud y pensión?

–Vamos a trabajar muy fuerte, sobre todo en el tema de la salud, es fundamental. Se contará con servicios de tercer nivel; vamos a hacer caravanas, independientemente de que los centros de salud estarán equipados con laboratorios y tendrán horarios ampliados; daremos empleo a médicos, a odontólogos y a oftalmólogos.

“Hoy nuestro presidente ha trabajado mucho para que un adulto mayor tenga una pensión que ayude; son miles de miles de millones de pesos que destina a ellos… además, ya se bajó la edad para recibir este beneficio y él prevé dejar en 2024 un apoyo de 6 mil pesos para cada uno, eso es reconfortante y fundamental, según el caso que se trate”.

–Los datos de movilidad de Google y Facebook durante la pandemia muestran que la mayoría de la población se mantuvo en la calle. ¿Cómo hacer para que el sistema de salud pública cambie su enfoque de atención a la enfermedad?

–Vamos a crear mucha consciencia, porque tenemos que reactivar la economía, no la podemos frenar, tenemos que ser muy conscientes, capacitar a quienes tengan negocios con actividad y movilidad continua, para que trabajen de forma muy responsable.

Pero también –añade– la población en general debe hacerse responsable en seguir las medidas sanitarias, ya que el gobierno acompañará a pacientes contagiados por Covid–19, se instalarán quioscos de atención para pruebas rápidas, se apoyará con oxígeno gratuito, medicamento y con placa de tórax a domicilio; se dará seguimiento a la enfermedad y recurso económico a pacientes sin empleo.

–La única posibilidad de salir de la pobreza es desarrollar las capacidades individuales de las personas, lo que se hace a través de la educación, pero los resultados educativos no son buenos. ¿Qué hacer para que el sistema de educación pública se convierta en el motor de desarrollo en Tlaxcala?

–La educación es parte fundamental y uno de los ejes rectores a través del cual se enseñan valores, se fomenta el deporte y se puede acabar con el alcoholismo y la drogadicción. Se va a entrar a todas las escuelas, a crear buenas y buenos ciudadanos; a ocupar esos espacios por las tardes para eventos deportivos, artísticos y culturales, para que la gente se meta más a una actividad social que la deje olvidar un rato el celular y las depresiones.

–Ante la carencia de un servicio civil de carrera, la participación en las campañas se convierte en una suerte de bolsa de trabajo. ¿Cuál será el mecanismo para integrar la administración pública estatal y no se convierta en una repartición de la piñata entre cuates y familiares?

–De ninguna manera habrá familiares. La integración la haré como cuando fui presidenta municipal de Tlaxcala, a través de la aplicación de exámenes psicológicos, de confianza, de conocimientos, de confiabilidad. Se cuidará que no tengan antecedentes penales, que lleguen hombres y mujeres que se hayan comportado con transparencia, será importante porque iremos limpiando al estado de corrupción, sin duda, estaré muy atenta.

Adelanta que habrá una dependencia “que tenga que ver con la transparencia” y la corrupción, “donde se puedan poner denuncias y la ciudadanía sepa que puede ser escuchada para llegar hasta las últimas consecuencias”. Pero afirma que antes de proceder a una “limpia” de burócratas, lo primero que hará será invitar a trabajar, “a echarle ganas”, sin importar filiación política. “He podido trabajar con gente que viene de otros partidos o dependencias, es comprometida, responsable y seria, cabe en todos lados”.

–La mayor parte de la oferta política de los candidatos se centra en convertir a la ciudadanía en receptores pasivos de programas de gobierno. ¿Qué hacer para desarrollar la capacidad de agencia en todos y cada uno de los tlaxcaltecas?

–Cada sector tiene una necesidad distinta, no podemos pensar que la del empresario es la misma que la del emprendedor o que la de un artesano. Me he preparado muchos años para ser una buena gobernadora. En las reuniones yo soy la que les doy el remedio y el trapito, porque llevo caminando con la gente desde los 14 años de edad, haciendo labor social.

La última parte de la entrevista se desarrolla justo al llegar a Panotla. Se le expone que la agenda de las mujeres en México y Tlaxcala desborda urgencia y, paradójicamente, ha sido una de las más marginadas y hasta ignoradas por el gobierno federal y algunos estados.

Con un sí se compromete a combatir la violencia contra esta población; a crear y apoyar organismos autónomos a favor de esta; a asumir un compromiso en el combate a la trata de mujeres, desde los aparatos legales existentes; a procurar el acceso a la justicia ante los feminicidios; a asegurar oportunidades laborales y de trabajo digno según el concepto de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); a reducir la precariedad laboral y su inserción en el mercado informal y a desarrollar programas de incorporación a la ciencia.

–¿Aborto legal y seguro en Tlaxcala?–, se le inquiere.

–Es una responsabilidad de cada persona, respeto mucho la vida, sin duda, pero también a las personas, es una decisión muy importante de cada mujer, responde tajante la candidata de la coalición electoral integrada por Morena, PT, PVEM, Nueva Alianza y PEST.

A la pregunta de si promulgaría la ley en caso que el Poder Legislativo lo despenalizara, contesta: “No me toca a mí, es algo que va a tener que hacer el Congreso del estado y no voy a estar ahí para votar, no me corresponderá ese papel, afortunadamente”.

–¿Pero publicaría la reforma como Poder Ejecutivo?–, se le insiste.

–Me va a tocar estar viendo el desarrollo de los diputados y las diputadas, remarca.