Por seguridad, visitantes no entran con celular al despacho del titular de Sedeco: Marroquín

La disposición que obliga a los visitantes a no entrar con teléfono celular al despacho del titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Javier Marroquín Calderón, es por cuestiones de “seguridad” y para que no se haga mal uso de posibles audios, pues luego “los manejan a sus conveniencias”, señaló el propio funcionario.

Cuestionado sobre el letrero que está a la entrada de su despacho que a la letra dice: “Por favor, deje aquí el celular” y abajo está una mesa con base de metal y en la parte de arriba una superficie de cristal, el funcionario de esta administración que ha ofrecido total transparencia y puertas abiertas, respondió: “eso lo hacemos por seguridad tanto de la secretaría como de los que nos visitan”.

Argumentó que “hoy sabemos que esa tecnología se presta a que te pueden cortar algunos audios y los manejan a sus conveniencias. Acá no hay nada en lo oscurito, han sido testigos de que soy una persona abierta, recibo y saludo a todos, me guió de la forma más transparente, así lo seguiré haciendo, yo no escondo nada, solo es por seguridad de la secretaría y de las personas que nos visitan”.

Por otra parte, Marroquín Calderón informó que no se van a reabrir en su totalidad las actividades económicas una vez que Tlaxcala pasó a color verde en el semáforo epidemiológico de Covid–19, sino que sólo se van a subir aforos con horarios, “pero siempre prevaleciendo la salud de todos los ciudadanos que es lo más importante para seguir creando, sumando y hacer el desarrollo económico del estado”.

Tras insistir que la economía se reactivará de manera paulatina, recalcó que seguir los protocolos sanitarios es trabajo conjunto de la ciudadanía y el gobierno para la contención de la pandemia.

“La pandemia no ha desaparecido y hay que seguir con el uso de cubrebocas, lavado de manos constante, uso de gel y monitorear no tener ningún síntoma, siguen los filtros sanitarios”.

Apuntó que se acercan fechas muy importantes en materia comercial como el 1 y 2 de noviembre por la época de Todos Santos en la que las personas van a visitar los panteones, también viene el Buen Fin y las fiestas decembrinas en las que la gente lo que quiere es convivir y salir.

“Debemos tener cuidado para que en enero no tengamos una recaída, una cuarta ola de contagios de Covid–19, por eso (la reapertura) la hacemos paulatinamente para que esto no se nos salga de las manos”, puntualizó.