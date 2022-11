En mayo de 2021, la candidata Lorena Cuéllar Cisneros declaraba que uno de sus objetivos era “blindar a Tlaxcala de los delitos de alto impacto y prevenir los que son considerados comunes, pero que igualmente afectan la integridad de las y los ciudadanos”. A más de un año de gobierno, la dolorosa realidad de homicidios y feminicidios, así como el crecimiento de denuncias por violencia familiar, desmorona el discurso oficial de que somos un estado seguro.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana no tiene ni pies ni cabeza, menos una estrategia clara para prevenir y combatir el delito y cómo si en su haber tiene a un titular prófugo, otro ausente y está empeñado en tener actuar policial de represión contra manifestaciones ciudadanas, pero incapaz de garantizar la integridad y vida de quienes vivimos en el estado.

El artículo 21 de nuestra Carta Magna establece que la “seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la materia” y que “la actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución”, principios que parecen muy lejanos en Tlaxcala.

Las autoridades están muy enfocadas en la fotografía de los eventos sociales y se encierran en el autoengaño, desatendiendo sus obligaciones constitucionales. La constante es la frivolidad, como la del munícipe Salvador Santos distraído negligentemente en su festival por el Día de Muertos, en tanto que Yair, estudiante universitario, fuera arteramente asesinado en su territorio. Los municipios y el gobierno de Tlaxcala son responsables de esta muerte, la de Beatriz, así como la de tantas más, por su omisión, negligencia y por no dar vigencia al principio de no repetición. No más violencia, no más impunidad y no más autoridades que no respeten, protejan, garanticen y promuevan los derechos humanos. Desde el dolor y la indignación exigimos justicia por Yair, por Beatriz, por sus familias.