Segunda Carrera de Botargas llena de color y diversión a “Tlaxcala, la Feria de Ferias 2025”

La Redacción

“Tlaxcala, la Feria de Ferias 2025” vivió uno de sus momentos más festivos con la Segunda Carrera de Botargas, actividad que se ha posicionado como una de las favoritas del público por su carácter familiar y su ambiente de convivencia.

El Lienzo Charro recibió a decenas de botargas provenientes de instituciones educativas, empresas y clubes, que compitieron en las categorías pesada y semipesada.

La competencia puso a prueba la agilidad y resistencia de los participantes, generando momentos llenos de energía que animaron a los asistentes durante toda la jornada. La respuesta del público que llenó el recinto se manifestó entre porras, risas y aplausos.

En la categoría semi pesada, el primer lugar lo obtuvo “Miztli” del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado (CECyTE), un cacomixtle femenino cuya botarga fue diseñada por una alumna del plantel de Atlangatepec; el segundo lugar fue para “Canelo”, de la Universidad del Altiplano (UDA), y el tercer lugar para “Lucy, la luciérnaga”.

En tanto, en la categoría pesada, el primer lugar se lo llevó “Cecatin” del Cecati 82; el segundo lugar “Capitán Capsulita”, de Farmacias Ya Vaz, y el tercer lugar “Mazorquín”, de tortillería Santiago.

Los ganadores de ambas categorías recibieron premios en efectivo, además de una pantalla de 32 pulgadas y una bocina inteligente.

El Patronato de Feria destacó que esta actividad forma parte del programa de más de 400 eventos de esta edición de la Feria, que buscan fortalecer el tejido social, incentivar la participación de niñas, niños y jóvenes, y ofrecer espacios de sano entretenimiento para quienes visitan la feria.

Para consultar la programación completa, el público puede acceder a las redes sociales oficiales de la feria en Facebook, TikTok e Instagram, así como comunicarse al 246 123 96 45.

