Sefoa verificará cultivos afectados por fenómenos climatológicos para indemnizar

Rafael de la Peña Bernal, titular de la Secretaría de Fomento Agropecuario (Sefoa), afirmó que se llevará a cabo un recorrido para verificar las condiciones de los cultivos en el estado, a efecto de activar los seguros en casos de comprobar siniestros provocados por los diversos fenómenos climatológicos.

Sin embargo, advirtió que esta dependencia no respaldará a aquellas personas “que no trabajen la tierra, será total pero para quien sí lo haga… cero intermediarios, ya lo dijo el presidente de la República, vamos a trabajar con los sectores y las organizaciones, pero el recurso no va a bajar por medio de ellos, va a ser directo a los sembradores”.

Para que los seguros se puedan pagar el campesino debe demostrar que realmente hubo una afectación en la siembra, apuntó el funcionario, al tiempo, aseveró que habría una depuración del padrón pues hay agricultores que siempre reciben y otros nunca.

Al respecto, explicó que la administración anterior dejó 27 cheques para entregar posteriormente, “pero –dijo- no quiero dar cuentas alegres porque no tengo más recurso, hasta que sepa la cantidad con la que se cuenta para el resto de este año, lo diré”.

Por tanto, acentuó que será el año entrante cuando la Sefoa dará a conocer los montos que se destinarán para cada concepto, pues el gasto de 2021 fue ejecutado en su mayoría por el gobierno que recién concluyó.

Lamentó que anteriormente muchos productores avisaban sobre daños pero al momento de la revisión, “el predio no estaba ni roturado”, por lo que reiteró que no serán apoyados quienes no comprueben que trabajan la tierra.

Aunque agrupaciones campesinas han requerido una verificación de campo ante daños en cultivos, anotó que al respecto hay porcentajes pero la información la dará en rueda de prensa, así como pormenores en torno a los programas, ya que se realizarán cambios. El funcionario concedió entrevista a reporteros en un evento en Calpulalpan.