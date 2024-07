Sedif ha atendido a cerca de 11 mil infantes en las procuradurías de Protección a Niños en este sexenio

El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (Sedif) ha atendido a alrededor de 11 mil infantes en las procuradurías estatal y municipales para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en lo que va de este sexenio, reveló la presidenta honorífica de este organismo asistencial, Mariana Espinosa de los Monteros Cuéllar, quien agregó que a la fecha hay cerca de 90 pequeños en los albergues.

En entrevista colectiva, refirió que la atención a niños que sufren de violencia se realiza a través de las 60 procuradurías municipales para la protección de niñas, niños y adolescentes, en coordinación directa con la Procuraduría Estatal del Sedif, entonces “tenemos, digamos así, un sistema de protección 24/7, así que podemos decir que en Tlaxcala, a partir de la instalación de las procuradurías de protección, le dimos la vuelta a una omisión que había latente de protección a los cuidados de los niños, ahora estamos atendiendo y estamos procurando y promoviendo el bienestar de las niñas y los niños”.

Agregó que cada municipio tiene una Procuraduría para la Protección de menores que depende del Sistema Municipal DIF y el Sedif tiene una red de apoyo en donde está en comunicación directa las 24 horas del día los 365 días del año, es decir, “si alguien denuncia un caso en el municipio, directamente el municipio acude, eso nos hace optimizar tiempos también y poder llegar en tiempo y forma a atender cualquier caso. Ya después si hay un caso en donde se tenga que judicializar, donde ya sea un poco más complejo, inmediatamente el tema lo toma la Procuraduría Estatal para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes”.

A pregunta expresa, mencionó que el Sedif tiene en albergues a cerca de 90 menores y ha atendido más de 11 mil casos por maltrato infantil de septiembre de 2011 a la fecha.

El factor principal por el que sufren maltrato los menores es la omisión de cuidados, pues a veces la gente no sabe que dejar a un menor todo el día solo en casa, sin alimentos e incluso no llevarlo al colegio, es una omisión y ahí se aplican medidas de protección en donde se hace saber a los padres que esas acciones no se deben de hacer.

Refirió que hay casos en donde se aplican medidas de protección, hay otros que son de seguimiento con los padres para hacerles saber que es una omisión de cuidados y otros donde ya hay vulneración de los derechos de los menores y tiene que entrar un proceso penal o judicial.

Apuntó que en el 80 por ciento de los 11 mil casos de menores atendidos en este sexenio se ha logrado el objetivo de que sean atendidos para garantizar que estén en un buen núcleo familiar y en caso de que no, entonces se promueve la pérdida de la patria potestad o se judicializa por omisiones de los padres, pero son los menos.

Puntualizó que la pandemia de Covid–19 fue un factor en donde muchas familias se vieron con estrés y se vieron afectados los cuidados de los infantes, “pero por eso también tenemos la Clínica de las Emociones en donde trabajamos todo este tipo de casos. Digamos que Tlaxcala no es un estado violento como tal con sus niñas y con sus niños, pero sí es un estado que atiende las necesidades y la vulneración de derechos humanos”.