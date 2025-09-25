Jueves, septiembre 25, 2025
NoticiasEducación

Sedif fortalece la educación inicial con más de 3 mil becas en dos años

La Redacción

Con la presencia de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (Sedif) llevó a cabo la cuarta entrega del programa de Becas para la Educación Inicial y Preescolar, cuyo objetivo es apoyar a las familias con asistencia económica para asegurar que cada niña y niño beneficiado acceda a una educación de calidad desde sus primeros años, sin que su condición económica sea un obstáculo.

- Anuncio -

El evento se llevó a cabo en el Domo Blanco del Recinto Ferial de la capital, donde la mandataria estatal destacó que Tlaxcala forma parte de los pocos estados del país que impulsan este tipo de apoyos, pues solamente cinco estados de la República hacen el esfuerzo para apoyar a la primera infancia con becas, y respaldar la economía de las mamás y los papás, que son pilares de las familias.

Asimismo, subrayó que este programa se suma a los esfuerzos del gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a través de programas de becas como la Benito Juárez y la Rita Cetina, que fortalecen la igualdad de oportunidades en la educación.

En su oportunidad, la presidenta honorífica del Sedif, Mariana Espinosa de los Monteros Cuéllar comentó que, en esta ocasión, se entregaron mil becas, cada una con un monto de mil 485 pesos, destinadas a familias en situación vulnerable que tienen a sus hijas e hijos en los Centros de Atención Infantil (CAI) y el Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe).

- Advertisement -

Mariana Espinosa de los Monteros resaltó que, en tan solo dos años de implementación, el programa ha significado una inversión de 5 millones 940 mil pesos, lo que se traduce en el beneficio directo para 3 mil 172 niñas y niños de educación inicial.

“Esta inversión representa mucho más que cifras: significa miles de historias de esperanza, familias que encuentran un respiro en su economía y pequeños que hoy tienen la oportunidad de iniciar su camino educativo con dignidad y justicia”, señaló.

El secretario de Educación Pública del estado, Homero Meneses Hernández destacó la importancia de este programa del Sedif, al señalar que mientras la presidenta Claudia Sheinbaum impulsa becas para estudiantes de secundaria, educación media superior y universidad —a las que próximamente se sumarán las de nivel primaria—, en Tlaxcala, la gobernadora Lorena Cuéllar avanza con el apoyo a la educación inicial. “Habrá un momento, el próximo año, en que estos esfuerzos se encuentren y eso significará que todas y todos los estudiantes contarán con una beca”, subrayó.

- Advertisement -

El programa de Becas para la Educación Inicial y Preescolar tiene como propósito garantizar el acceso a la educación en los primeros años de vida, al cubrir gastos de matrícula, materiales y apoyos que fortalecen la formación escolar de niñas y niños.

Temas

Más noticias

Internacional

Israel asesinó a nueve periodistas de Al Jazeera en Gaza

La Redacción -
The Independent Gaza. Las fuerzas israelíes mataron a nueve periodistas de Al Jazeera: Samer Abudaqqa, Ismael Al-Ghoul, Ahmed Al-Louh, Hossam Shabat y Hamza Dahdouh, hijo del...
Internacional

Israel y EU defienden ante Consejo de Seguridad de la ONU plan para ocupar Gaza

La Redacción -
Europa Press Madrid. Israel y Estados Unidos han defendido al unísono el nuevo plan ordenado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para ocupar la franja...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Tlaxcala planteará que sigan acuerdos en torno al sector automotriz en el T–MEC: Sedeco

José Carlos Avendaño -
A Tlaxcala le interesa que en la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T–MEC) se mantenga que el 33 por ciento...

El presente y futuro del ferrocarril guiarán el diálogo del Encuentro Nacional de Investigadores

Paula Carrizosa -
Miradas sobre el presente y el futuro del ferrocarril, en las que se cruzan la cada vez mayor presencia y labor de las mujeres...

Agua de Puebla, autofinancieras e inmobiliarias, entre las más denunciadas ante la Profeco

Patricia Méndez -
Las empresas que pertenecen a los giros de gestoría y autofinanciamiento, agencias automotrices, al suministro de agua potable, e inmobiliario, en el municipio de...

Más noticias

Envían Italia y España fragata y buque para apoyar a la Global Sumud Flotilla

La Jornada -
Atenas. La Global Sumud Flotilla seguía ayer rumbo al enclave palestino, pese a haber sido blanco de ataques con drones en dos ocasiones, los...

Condenan a cinco de años de cárcel al ex presidente francés, Nicolas Sarkozy

La Jornada -
París. El ex presidente conservador Nicolas Sarkozy deberá ingresar próximamente en prisión, después de que la justicia francesa lo condenó este jueves a cinco...

Nacimientos cayeron 8.16% en 2024; es la cifra más baja desde 2020

La Jornada -
Ciudad de México. México registró un millón 672 mil 227 nacimientos en 2024, 8.16 por ciento menos que el año anterior; además, marcó la...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025