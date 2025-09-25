Sedif fortalece la educación inicial con más de 3 mil becas en dos años

Con la presencia de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (Sedif) llevó a cabo la cuarta entrega del programa de Becas para la Educación Inicial y Preescolar, cuyo objetivo es apoyar a las familias con asistencia económica para asegurar que cada niña y niño beneficiado acceda a una educación de calidad desde sus primeros años, sin que su condición económica sea un obstáculo.

El evento se llevó a cabo en el Domo Blanco del Recinto Ferial de la capital, donde la mandataria estatal destacó que Tlaxcala forma parte de los pocos estados del país que impulsan este tipo de apoyos, pues solamente cinco estados de la República hacen el esfuerzo para apoyar a la primera infancia con becas, y respaldar la economía de las mamás y los papás, que son pilares de las familias.

Asimismo, subrayó que este programa se suma a los esfuerzos del gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a través de programas de becas como la Benito Juárez y la Rita Cetina, que fortalecen la igualdad de oportunidades en la educación.

En su oportunidad, la presidenta honorífica del Sedif, Mariana Espinosa de los Monteros Cuéllar comentó que, en esta ocasión, se entregaron mil becas, cada una con un monto de mil 485 pesos, destinadas a familias en situación vulnerable que tienen a sus hijas e hijos en los Centros de Atención Infantil (CAI) y el Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe).

Mariana Espinosa de los Monteros resaltó que, en tan solo dos años de implementación, el programa ha significado una inversión de 5 millones 940 mil pesos, lo que se traduce en el beneficio directo para 3 mil 172 niñas y niños de educación inicial.

“Esta inversión representa mucho más que cifras: significa miles de historias de esperanza, familias que encuentran un respiro en su economía y pequeños que hoy tienen la oportunidad de iniciar su camino educativo con dignidad y justicia”, señaló.

El secretario de Educación Pública del estado, Homero Meneses Hernández destacó la importancia de este programa del Sedif, al señalar que mientras la presidenta Claudia Sheinbaum impulsa becas para estudiantes de secundaria, educación media superior y universidad —a las que próximamente se sumarán las de nivel primaria—, en Tlaxcala, la gobernadora Lorena Cuéllar avanza con el apoyo a la educación inicial. “Habrá un momento, el próximo año, en que estos esfuerzos se encuentren y eso significará que todas y todos los estudiantes contarán con una beca”, subrayó.

El programa de Becas para la Educación Inicial y Preescolar tiene como propósito garantizar el acceso a la educación en los primeros años de vida, al cubrir gastos de matrícula, materiales y apoyos que fortalecen la formación escolar de niñas y niños.