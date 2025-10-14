Sedif abre centros de acopio para apoyar a familias afectadas por las lluvias en Veracruz, Puebla, Hidalgo y Tlaxcala

El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (Sedif) abrió centros de acopio para reunir víveres y artículos de primera necesidad destinados a apoyar a las familias afectadas por las intensas lluvias en los estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo y Tlaxcala.

La presidenta honorífica del Sedif, Mariana Espinosa de los Monteros Cuéllar, hizo un llamado a la solidaridad de las y los tlaxcaltecas para sumarse a la colecta de artículos de primera necesidad, que, en estos momentos, requieren habitantes de entidades vecinas.

“Hoy más que nunca necesitamos unirnos como una gran familia; cada donativo representa esperanza para quienes han perdido parte de su hogar y tranquilidad”, expresó.

Espinosa de los Monteros Cuéllar destacó que la empatía y la generosidad son valores que caracterizan a Tlaxcala, por lo que confió en la respuesta ciudadana para recolectar la mayor cantidad de productos que se entregarán a las familias damnificadas.

Las donaciones pueden entregarse de lunes a viernes, de 9:00 a 18:00 horas, en los siguientes puntos: Clínica de las Emociones (Av. Politécnico No. 14, Col. La Loma Xicohténcatl, Tlaxcala), Oficinas del Sedif (Calle Morelos No.5, Col. Centro, Tlaxcala), Cecapdif (Carretera Ocotlán–Chiautempan, frente al Cobat 01, Tlaxcala) y Casa de Día (Guerrero 13-30, San Pablo Apetatitlán).

Alimentos no perecederos (enlatados, frijol, arroz, leche en polvo, café soluble, aceite, azúcar y agua embotellada), así como artículos de higiene personal y limpieza (pañales, toallas sanitarias, jabón, cloro, desinfectantes, pasta y cepillos dentales, papel higiénico, desinfectantes y bolesas para basura, entre otros), son los productos que se puede donar a la población damnificada. Por el momento, no se reciben ropa ni medicamentos.

Con acciones como esta, el Sedif reafirma que la solidaridad es uno de los mayores valores del pueblo tlaxcalteca, al incentivar la donación de productos que, en estos momentos, representan esperanza para las familias afectadas por las lluvias.