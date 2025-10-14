Lunes, octubre 13, 2025
NoticiasEstado

Sedif abre centros de acopio para apoyar a familias afectadas por las lluvias en Veracruz, Puebla, Hidalgo y Tlaxcala

La Redacción

El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (Sedif) abrió centros de acopio para reunir víveres y artículos de primera necesidad destinados a apoyar a las familias afectadas por las intensas lluvias en los estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo y Tlaxcala.

- Anuncio -

La presidenta honorífica del Sedif, Mariana Espinosa de los Monteros Cuéllar, hizo un llamado a la solidaridad de las y los tlaxcaltecas para sumarse a la colecta de artículos de primera necesidad, que, en estos momentos, requieren habitantes de entidades vecinas.

“Hoy más que nunca necesitamos unirnos como una gran familia; cada donativo representa esperanza para quienes han perdido parte de su hogar y tranquilidad”, expresó.

Espinosa de los Monteros Cuéllar destacó que la empatía y la generosidad son valores que caracterizan a Tlaxcala, por lo que confió en la respuesta ciudadana para recolectar la mayor cantidad de productos que se entregarán a las familias damnificadas.

- Advertisement -

Las donaciones pueden entregarse de lunes a viernes, de 9:00 a 18:00 horas, en los siguientes puntos: Clínica de las Emociones (Av. Politécnico No. 14, Col. La Loma Xicohténcatl, Tlaxcala), Oficinas del Sedif (Calle Morelos No.5, Col. Centro, Tlaxcala), Cecapdif (Carretera Ocotlán–Chiautempan, frente al Cobat 01, Tlaxcala) y Casa de Día (Guerrero 13-30, San Pablo Apetatitlán).

Alimentos no perecederos (enlatados, frijol, arroz, leche en polvo, café soluble, aceite, azúcar y agua embotellada), así como artículos de higiene personal y limpieza (pañales, toallas sanitarias, jabón, cloro, desinfectantes, pasta y cepillos dentales, papel higiénico, desinfectantes y bolesas para basura, entre otros), son los productos que se puede donar a la población damnificada. Por el momento, no se reciben ropa ni medicamentos.

Con acciones como esta, el Sedif reafirma que la solidaridad es uno de los mayores valores del pueblo tlaxcalteca, al incentivar la donación de productos que, en estos momentos, representan esperanza para las familias afectadas por las lluvias.

Temas

Más noticias

Nacional

Aumentan a 44 los muertos por lluvias; gobierno federal intensifica rescates en 139 municipios

La Redacción -
Iván Evair Saldaña y César Arellano El gobierno de México informó este domingo que suman 44 personas fallecidas por las intensas lluvias registradas en los...
Internacional

Hamas insiste en liberación de 7 dirigentes palestinos en canje por rehenes israelíes

La Redacción -
Afp Gaza. Hamas insiste en que la lista de presos que Israel va a excarcelar en virtud del acuerdo de alto al fuego en Gaza...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Venezuela anuncia el cierra de sus embajadas en Noruega y Australia

La Jornada -
Afp y Ap Oslo. Venezuela anunció el lunes el cierre de sus embajadas en Noruega y Australia, y la apertura en Zimbabue y Burkina Faso como...

EU, Egipto, Qatar y Turquía firman declaración como garantes del acuerdo sobre Gaza

La Jornada -
Afp Sharm El Sheij. Estados Unidos, Egipto, Qatar y Turquía firmaron este lunes una declaración como garantes del acuerdo sobre Gaza, días después del inicio de...

Ariadna Ayala presenta balance de logros en Atlixco: seguridad, turismo y justicia social marcan el primer año

Patricia Méndez -
Con la premisa de que su objetivo consiste en “hacer de Atlixco un mejor lugar para vivir”, este lunes la presidenta municipal Ariadna Ayala...

Más noticias

Venezuela anuncia el cierra de sus embajadas en Noruega y Australia

La Jornada -
Afp y Ap Oslo. Venezuela anunció el lunes el cierre de sus embajadas en Noruega y Australia, y la apertura en Zimbabue y Burkina Faso como...

EU, Egipto, Qatar y Turquía firman declaración como garantes del acuerdo sobre Gaza

La Jornada -
Afp Sharm El Sheij. Estados Unidos, Egipto, Qatar y Turquía firmaron este lunes una declaración como garantes del acuerdo sobre Gaza, días después del inicio de...

“Nos tuvieron en un matadero”: palestinos liberados denuncian torturas brutales en cárceles israelíes

La Jornada -
la redacción Tras el intercambio de rehenes por parte de Israel y Hamas este lunes, varios de los detenidos recién liberados condenaron las cárceles israelíes...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025