Sedeco pretende que otros 100 productos obtengan la marca “Hecho en Tlaxcala”; lanza convocatoria

Con la meta de sumar cuando menos a otras 100 empresas formales de esta fecha a diciembre de 2026, la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) lanzó la convocatoria para obtener el distintivo de la marca “Hecho en Tlaxcala, Orgullo e Identidad”, con lo cual productos o servicios tlaxcaltecas tendrán la oportunidad de insertarse en el mercado nacional e internacional.

Este lunes, en conferencia de prensa, los titulares de la Sedeco, Javier Marroquín Calderón; de la Secretaría de Impulso Agropecuario (SIA), Rafael de la Peña Bernal y de la Secretaría de Turismo del Estado (secture), Fabricio Mena Rodríguez, dieron a conocer los pormenores de esta convocatoria.

Marroquín Calderón informó que 80 negocios tlaxcaltecas ya han obtenido este distintivo y con él han podido ofrecer sus productos a tiendas de autoservicio e incluso exportarlos, en virtud de que se les brinda acompañamiento para asegurar la calidad de los productos y la capacidad de las empresas para colocarlos fuera de la entidad.

El funcionario detalló que esta convocatoria está dirigida a productos 100 por ciento tlaxcaltecas de empresas formales instaladas en el estado y que cubran una serie de requisitos.

Expuso que a través del seguimiento que da la Sedeco a las empresas que obtienen este distintivo, los compradores pueden tener la certeza de que adquirirán productos de calidad, por lo que invitó a los negocios a realizar su registro de lunes a viernes, de 9 a 17 horas, en la Dirección de Desarrollo Comercial y Servicios de esta dependencia, de manera gratuita.

“Los productos que tienen este sello afortunadamente ya exportan, están vendiendo en tiendas de autoservicio, en tiendas de conveniencia y ya están vendiendo en otros estados y en otros países. Un ejemplo es pulque del Razo que llega a Europa y Asia, principalmente a Alemania que es uno de los países que más consume esta bebida ancestral”, añadió Marroquín.

Puntualizó que este programa está dirigido a empresas formales, de modo que las personas interesadas deberán presentar constancia de situación fiscal, Clave Única de Registro de Población (CURP), identificación oficial y llenar una solicitud.

En tanto, Rafael de la Peña y Fabricio Mena estimaron que 30 productos de la agroindustria y 25 del sector turístico podrán acceder al distintivo “Hecho en Tlaxcala, Orgullo e Identidad”.

“Se ha estado apoyando a productores para que puedan vender mejor su producto a mejor precio, así es que esto es un apoyo para todos los tlaxcaltecas, el que ya tengamos identificada una marca con nuestro estado”, indicó De la Peña.