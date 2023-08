Sedeco no ha podido abordar tema de altos cobros a negocios con el alcalde de la capital

El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Javier Marroquín Calderón mencionó que no ha podido tener comunicación con el presidente municipal de Tlaxcala, Jorge Corichi Fragoso, a fin de abordar el tema referente a las quejas por los altos cobros en el trámite de licencias de funcionamiento y dictámenes de protección civil para que un negocio pueda operar en la formalidad.

Vale citar que un grupo de comerciantes y artesanos solicitó al Congreso local que inicie proceso de juicio político en contra de Jorge Corichi por el aumento de hasta 600 por ciento en el cobro de diversos servicios, como las licencias de funcionamiento, permisos y dictámenes de protección civil, aun cuando la Ley de Ingresos del Municipio de Tlaxcala para el ejercicio fiscal 2023 estableció un aumento de 8 por ciento.

Cuestionado al respecto, Javier Marroquín dijo que “lamentablemente no he podido tener comunicación directa con el presidente, de cierto tiempo para acá no nos recibe llamadas, nada, y yo lo exhorto a que haga una valoración de los cobros, tanto a unidades económicas como empresas que tenemos aquí en Tlaxcala capital y que veamos que es para que le vaya bien al estado y en este caso a su municipio, que no siempre el cobrar más es lo más adecuado, porque también afectamos las finanzas de todos los industriales y empresarios”.

Indicó: “Debemos ser conscientes de que si queremos que le vaya bien al estado, en este caso a Tlaxcala capital, y para ser receptores de inversiones, tenemos que tener accesibilidad en los costos, hoy no me gustaría que se fueran inversiones que están ya instaladas por el tema de cobros, hay muchos empresarios que están inconformes, acá los recibimos, los escuchamos, pero no hemos podido tener el acercamiento con el presidente municipal”.

Asimismo, Marroquín Calderón señaló que han tenido acercamiento con el director capitalino de Desarrollo Económico, a través del director de Comercio y Servicios de la Sedeco, y han iniciado las pláticas, pero no se ha obtenido una respuesta.

En consecuencia, “seguimos alargando (el tiempo) y a mí en lo personal no me gusta ir extendiendo los tiempos porque es nuestro trabajo, atender a los empresarios y darles una respuesta lo más pronto posible, con ellos tenemos tanto empleo como derrama económica y ellos son los que le siguen apostando al estado”.

El titular de la Sedeco agregó que recibieron quejas contra autoridades de otros municipios, pero se pudo entablar diálogo y todo salió avante; “lo que tenemos que hacer es sensibilizarlos, darles a conocer todos los beneficios que vienen a sus municipios y que en sus tres años de mandato pueden hacer grandes cosas, atrayendo inversión, sumando servicios, creando negocios y eso es en beneficio de ellos y de su Comuna”.