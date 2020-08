Secundaria técnica de Calpulalpan condiciona inscripción y libros al pago de cuota, denuncian

Padres de familia de estudiantes de la Escuela Secundaria Técnica número 30 ”16 de Octubre de 1874” del municipio de Calpulalpan, denunciaron que la inscripción y los libros de texto son condicionados al pago de una cuota de 260 pesos por alumno, por lo que demandaron la intervención de la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE).

Alrededor de las 8:30 horas de este miércoles, un grupo de personas solicitó hablar con el director del plantel Juan Carlos Díaz López, quien supuestamente se negó a recibirlos. Patricia Jiménez, madre de una alumna, informó que será entregado un escrito ante la SEPE, a fin de que tome cartas en el asunto y que ordene la devolución del dinero a quienes ya cubrieron esa tarifa.

“No nos han dejado ingresar a las instalaciones, no quieren dialogar para llegar a un acuerdo para que no se obligue a pagar la cuota en este momento de crisis económica y de desempleo; hay gente que tiene meses sin empleo y si no tiene ni para comer mucho menos para esto”, expresó.



Reprochó que a pesar de que este tipo de tarifas “para mantenimiento escolar” no se encuentran establecidas en la ley y que lo que han señalado las autoridades no es requisito para la inscripción.

El director publicó y firmó una circular, en hoja membretada y con sello de la escuela, en la que informa que este importe de 260 pesos debe ser depositado en la cuenta bancaria BBVA:0186083129 y precisa en letras mayúsculas que “al concluir la entrega de documentos, se le hará la entrega de los libros de texto gratuitos”, indicó.

Dijo que este martes acudió a la Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala (USET), donde le atendió una contralora. Asimismo, detalló que “Le marcaron al director para indicarle que debe inscribir a todos con pago o no de la cuota, sin hacer diferencias”.

Sin embargo –agregó-, este miércoles se llevan a cabo las inscripciones, “iniciaron antes de las nueve de la mañana, hora a la que se había citado” pero se pide la realización de dicho pago.

Por ello, se ha comenzado la recolección de firmas para respaldar el escrito que se entregará en la USET “para que no se exija la cuota a quienes no han pagado y para que se devuelva el dinero a los que ya lo entregaron”.

Expuso que esa cantidad de 260 pesos “tal vez no pudiera ser alta, pero en momentos en los que no hay ingresos en los hogares o no hay los suficientes, resulta prácticamente imposible cubrir ese gasto escolar”.

Apuntó que el Comité de Padres de Familia apoya las acciones del director, pues ninguno de sus integrantes firmó la circular pero tampoco han mostrado ninguna inconformidad al respecto. Además, la discusión se ha trasladado a las redes sociales, “por qué no nos quieren dar la cara”, afirmó.

El Comité de Padres de familia ha señalado que cuenta con un remanente del ciclo anterior, de alrededor de 241 mil pesos, pero que se encontraba en poder del tesorero y supuestamente ya no lo tiene.

En esta secundaria, con una población de entre 900 y mil alumnos por ambos turnos, las fichas de inscripción son manejadas por su área de Contraloría; “se supone que los gastos de la dirección los pagan de las cuotas que aportan los padres de familia, pero se desconoce la forma en que se aplican”.

Patricia Jiménez insistió en su llamado a la USET pues la situación es difícil. “Hay el caso de una madre que se quedó al frente con los gastos del hogar y de sus tres hijos, de los cuales dos están en secundaria. Percibe un sueldo de aproximadamente mil pesos o mil 200 pesos con los que debe pagar renta, alimentación, vestido y las escuelas. Con estas obligaciones que exigen se quita a los niños la oportunidad de estudiar”, concluyó.