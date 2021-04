Banda de saqueadores acaban con sector salud; sino puede gobernador, que renuncie: Saga

El candidato al gobierno del estado por el Partido Redes Sociales Progresistas, Juan Carlos Sánchez García (SAGA) aseguró que una banda de saqueadores del erario son los responsables de que los tlaxcaltecas no gocen de un sistema de salud adecuado, que garantice la atención médica, por lo que se engalló al pedir la renuncia del gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez y del secretario de Salud, René Lima Morales.

En cambio, se asumió como el candidato que salvará a Tlaxcala de esta situación, pues se comprometió a dotar de más personal, medicinas y equipo médico en cada hospital, además de otorgar un bono para personal de salud, y apoyar a los descendientes de los trabajadores de este sector, que han perdido la vida en el cumplimiento de sus labores, con una beca.

Este miércoles, el abanderado signó otros nuevos compromisos por Tlaxcala, en lo que ha llamado la reingeniería del estado, a través de los cuales, dijo, es necesario fortalecer el sector salud de la entidad para que cada uno de los habitantes tenga asegurada la atención médica de calidad y con los medicamentos suficientes.

En un acto celebrado en la zona de hospitales, allá en la comunidad de Belén, en Apetatitlán, sostuvo que “hoy, en el Día Mundial de la Salud, hago un gran compromiso con todos los tlaxcaltecas a traer el progreso a nuestros hospitales y centros de salud que se encuentran olvidados, con carencias que vienen desde la Secretaría de Salud y el gobierno del estado de Tlaxcala”.

“La banda de saqueadores, por años, le ha echado la culpa a la falta de hospitales, pero la infraestructura no es el problema, es la falta de preocupación e interés por nosotros, por el pueblo, y es por los políticos, que por supuesto, ellos no vienen a atenderse a estos hospitales”.

Abundó: “Dónde están los cientos y cientos de millones que se etiquetan para medicina y equipo médico. Tenemos más de 300 centros de salud, casas de salud y dispensarios médicos, y en el recorrido que he hecho por el estado, en ninguno tenemos atención médica. Los médicos, sin medicinas, no pueden hacer nada. El gobierno del estado tiene la obligación de garantizar la atención médica, y de darnos salud, y atención médica, lo cual es indispensable en la administración pública, si no puede el gobernador y el secretario de Salud, que renuncien, que se vayan, queremos que haya atención médica”.

Los acuerdos y compromisos signados por el candidato a gobernador son: Dotar de más personal, medicinas y equipo médico a cada hospital; creación del Bono Héroe, que entregará a personal de salud, y una beca, denominada Hijos de Tlaxcala, para los descendientes de los trabajadores del sector salud que han muerto en el cumplimiento de sus funciones.