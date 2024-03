Sector privado demanda buscar alternativas para frenar los altos cobros en trámites y la doble tributación

Molestos por los altos incrementos a las tarifas de las licencias de funcionamiento, por la doble tributación en el dictamen de protección civil y por los trámites excesivos a las empresas formales, seis organismos que integran la Alianza Empresarial del Estado de Tlaxcala demandaron al gobierno estatal, a los diputados y a los alcaldes que busquen alternativas para frenar los cobros desproporcionados para el sector privado.

Incluso, los trámites excesivos ya empiezan a causar problemas en las empresas, al grado que dueños de tres hoteles analizan la posibilidad vender o arrendar sus establecimientos por esta causa.

Además, criticaron que no se hayan tomado en cuenta los acuerdos en las pláticas que sostuvieron con los diputados locales previo a la aprobación de las leyes de Ingresos municipales para 2024, en las que se planteaba que los ajustes a las tarifas no fueran más allá del 4 por ciento de la inflación, de modo que hubo “oídos sordos” a estas demandas.

Lo anterior fue expuesto este lunes en conferencia de prensa por los dirigentes de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), Javier Zamora Ríos; de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Tlaxcala, Joseph Rodríguez Ramos; de la Asociación de Hoteles y Moteles del Estado de Tlaxcala (AHMET), Virgilio Medellín Viveros; de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Enrique Ramírez Castilla; de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), Carlos Alberto Tamayo Chavero y de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), César Reyes Chávez.

El dirigente de la CMIC fue el encargado de dar lectura al posicionamiento de la Alianza Empresarial en el que se expuso “la preocupación compartida por las cámaras y asociaciones respecto al incremento desproporcionado en las tarifas de licencias de funcionamiento propuesto por algunos presidentes municipales, así como el doble cobro que se hace por el dictamen de protección civil (estatal y municipal), los trámites y cobros desconsiderados en el pago de anuncios y toldos publicitarios, así como en el poco apoyo en los permisos que exige el gobierno al sector empresarial, inhibiendo la actividad económica”.

Recordó a los diputados que integran la Comisión de Desarrollo Económico y a la de Finanzas y Fiscalización que no se está respetando el acuerdo donde el incremento de las tarifas de las licencias de funcionamiento y servicios no superaría el porcentaje de la inflación del año inmediato anterior, sin embargo, en Chiautempan se registra un ajuste de hasta 200 por ciento, amén de que se cobra una cuota para la carga y descarga de producto, así como para la circulación del parque vehicular de empresas.

Es por ello que la Alianza Empresarial solicitará a los candidatos a diputados y alcaldes que establezcan en su agenda de propuestas estos puntos que son de sumo interés para el sector privado y que sean conscientes de que las empresas son las que generan empleo, bienestar social y recursos para el estado.

Otra demanda es que se activen ventanillas de atención empresarial en las dependencias y en los municipios que demanden trámites, tiempo y recursos a fin de garantizar la oportuna atención de ambas partes. Entendemos la necesidad del estado y de los municipios de recaudar ingresos para financiar servicios y programas públicos, sin embargo, es crucial encontrar un equilibrio justo que permita promover el desarrollo empresarial, sin imponer cargas excesivas sobre los empresarios locales”.

De tal manera que exigieron un ambiente de certidumbre no sólo a las empresas actuales, sino también al emprededurismo y nuevas empresas. “Exhortamos que la Ley de Mejora Regulatoria establezca criterios y requisitos homogéneos para el trámite de permisos, licencias y revisiones, ya que se deja a consideración y criterio de cada municipio. Asimismo, solicitamos que las verificaciones sean congruentes y accesibles para los establecimientos, que no sean punitivas y discrecionales, sino con un enfoque para impulsar a tener mejores empresas formales en el estado, apegado a lineamientos sin prestarse al desequilibrio”.

Y es que señalaron que en el tema de las revisiones de protección civil hay algunos puntos que no se establecen en la legislación, pero a pesar de ello no han promovido amparos, lo mismo que pasa con los altos incrementos en los permisos, pues los empresarios pagan estas tarifas para que no sean clausurados o multados los negocios, ya que requieren seguir en operaciones las empresas.

“Estaremos atentos a que los funcionarios públicos se conduzcan con honestidad, en la legalidad y transparencia justa para las empresas y el estado. Haremos saber de forma pública loa abusos e incumplimientos de dependencias y funcionarios… confiamos que este llamado urgente sea escuchado y se establezca un diálogo abierto y constructivo ente las cámaras y asociaciones empresariales para encontrar soluciones que promuevan el desarrollo económico sostenible del estado”.