Secretario de Gobierno amenaza a autoridades municipales para que apoyen a Morena: Rivas

El titular de la Secretaría de Gobierno (Segob), Luis Antonio Ramírez Hernández incurriría en delitos electorales porque amenaza a autoridades municipales con la no aprobación de sus cuentas públicas y otros aspectos, si no apoyan a los candidatos de Morena en este proceso electoral, denunció el dirigente estatal del partido Movimiento Ciudadano (MC), Refugio Rivas Corona.

Incluso, explicó que el funcionario estatal, a través de diversos personeros, ha llegado con presidentes de comunidad y alcaldes con la advertencia de que deben apoyar las aspiraciones electorales de los abanderados de Morena o de lo contrario “sus cuentas públicas están en juego”.

Por ello, Rivas Corona consideró como un contrasentido la firma del Acuerdo Estatal de Integridad y Civilidad Democrática, promovido por el propio encargado de la política interna de Tlaxcala, Luis Ramírez.

“Yo veo muy bien el pacto y el acuerdo de civilidad, pero el problema es que el gobierno te convoca a una cosa y hace otra. Yo tengo algunas personas que en este momento son presidentes de comunidad o son presidentes municipales y el gobierno está directamente yendo amenazarlos con sus cuentas públicas, si es que no colaboran con Morena”.

- Advertisement -

Por ese motivo, Rivas Corona dijo que antes de pensar en la firma del citado pacto, buscará entablar diálogo con la administración estatal, específicamente con el titular de la Secretaría de Gobierno, tras las amenazas que han recibido autoridades municipales de Movimiento Ciudadano.

“No me callo y estas amenazas son una realidad, y para que yo firme ese pacto, primero necesito hablar con el secretario de Gobierno, porque yo no soy de amenazas y mucho menos le tengo temor a que estén amenazando a los que son de MC de que si no colaboran con Morena sus cuentas públicas estarían en juego; así no es la política de MC y menos para Refugio Rivas, no proceden esas cosas conmigo”.

Detalló que “ya vinieron a buscarme, una persona de la Secretaría de Gobierno y yo lo firmo con todo gusto siempre y cuando primero hable con el secretario de Gobierno, para decirle que si él sigue amenazando a la gente de MC, entonces yo también saldré a dar datos y evidencias, porque al final de cuentas creo que esa es la forma de un peor gobierno para tratar de convencer a las personas, en estos momentos y en estos tiempos, porque quizá en otros tiempos funcionaba, pero en éstos no; porque este tipo de prácticas, como bien lo dice MC, es de la vieja política, ya no funcionan”.

- Advertisement -

–¿Es el secretario de Gobierno quien hace estas amenazas?–, se le inquirió.

–Él directamente no, pero es personal de él, pero ellos no actúan solos, al buen entendedor, pocas palabras, respondió.

Con esta determinación, Movimiento Ciudadano se sumará a las dirigencias estatales de los partidos PRI, PAN y PRD que no firmarían el Acuerdo Estatal de Integridad y Civilidad Democrática que ha sido convocado por el gobierno estatal.