Secretario de Agricultura informa que acordó “tareas puntuales” con campesinos de Tlaxcala

El titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Agricultura) del gobierno federal, Julio Berdegué Sacristán confirmó que se reunió con productores del campo de Tlaxcala este jueves en la Ciudad de México, en la que “acordamos tareas puntuales de seguimiento”.

En su cuenta de X, Julio Berdegué posteó: “Me reuní con productores agrícolas de Tlaxcala, así como con representantes del gobierno de la entidad (@GobTlaxcala) y de Alimentación para el Bienestar (@alimenbienestar). Abordamos todos los puntos de su agenda y acordamos tareas puntuales de seguimiento”.

El funcionario federal apuntó: “Agradezco la excelente disposición de los productores, así como el trabajo conjunto con la gobernadora Lorena Cuéllar (@LorenaCuellar)”.

Sobre este tema, en entrevista que concedió a medios de comunicación al concluir un evento público en Apizaco, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros señaló que esperaría el resultado de la reunión que sostendrían este jueves los campesinos y el secretario de Agricultura, “y de ahí –recalcó– vamos a ver en qué condiciones se dieron”.

Vale citar que por la mañana de este jueves, productores del campo informaron que por considerar que no existen las condiciones necesarias de representatividad para establecer una mesa de diálogo, determinaron no acudir a la reunión programada con Julio Berdegué Sacristán, en la Ciudad de México.