Decreta el obispo la creación del Secretariado Diocesano de Evangelización y Catequesis

La Diócesis de Tlaxcala creó el Secretariado Diocesano de Evangelización y Catequesis (Sedec), el cual funcionará por un periodo de tres años como “un organismo que implementará una catequesis gradual, orgánica y sistemática y definirá los subsidios catequéticos”.

La creación de este nuevo ente dentro de la Iglesia católica de la entidad fue realizada por el obispo Julio César Salcedo Aquino el pasado 30 de abril, al dar a conocer el Decreto Sobre la Iniciación a la Vida Cristiana, Catequesis Gradual, Integral y encarnada, y que comenzó a ser difundido el fin de semana pasado en las redes sociales de la Diócesis de Tlaxcala.

Señala que ese Secretariado está contemplado en el “Plan Diocesano de Pastoral (2019-2023), en el que se establece como línea de acción “definir criterios para la formación catequética de niños, adolescentes, jóvenes y adultos, a través de una catequesis gradual, integral y encarnada, teniendo en cuenta el puesto central de la Palabra de Dios”.

Con el Sedec, apunta el obispo, se busca dar respuesta al “hecho de que muchos bautizados nunca recibieron una iniciación cristiana, no fueron animados por el kerigma, no han logrado un encuentro personal con Cristo y no han tenido un acompañamiento de la comunidad cristiana”.

Para ello, Salcedo Aquino establece como normas que, en la Diócesis de Tlaxcala, “para recibir los Sacramentos se requiere una adecuada preparación; la edad mínima para recibir la Primera Eucaristía es a los 8 años de edad, y para la Confirmación, 12 años de edad”.

En el caso de las niñas y niños con capacidades diferentes, abunda, el Secretariado diseñará un proceso catequético especial; y para jóvenes y mayores de edad que no bautizados y/o confirmados, “se seguirá una Catequesis Catecumenal inspirada en el Ritual de la iniciación cristiana para adultos (Rica)”.

Asimismo, pide que se convoque a los catequistas o quienes imparten la catequesis para recibir la formación requerida, “que implica la nueva metodología, bajo la coordinación de la Sedec y la corresponsabilidad de los sacerdotes”.

Además, el obispo instruye que se implementen en las parroquias, rectorías y capellanías “la infraestructura, los espacios adecuados y los recursos didácticos (digitales) necesarios”; y que “las escuelas de inspiración católica que dan formación catequética en orden a recibir los Sacramentos de la Eucaristía o de Confirmación, asuman el proyecto diocesano de catequesis, en comunión con la parroquia y la Sedec”.