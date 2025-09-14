Domingo, septiembre 14, 2025
NoticiasPolítica

Secretaría de Salud proyecta presupuesto de 900 mdp para Tlaxcala en 2026

Secretaría de Salud proyecta presupuesto de 900 mdp para Tlaxcala en 2026
Secretaría de Salud proyecta presupuesto de 900 mdp para Tlaxcala en 2026
Juan Luis Cruz Pérez

El secretario de Salud del estado, Rigoberto Zamudio Meneses informó que el sector espera contar con un presupuesto de al menos 900 millones de pesos para el próximo ejercicio fiscal, monto que el que busca atender proyectos estratégicos y fortalecer la operación cotidiana de los servicios médicos.

- Anuncio -

En entrevista, el funcionario explicó que actualmente se trabaja en el anteproyecto de presupuesto en coordinación con el Ejecutivo estatal y la Secretaría de Finanzas a fin de definir las prioridades del próximo ejercicio fiscal.

De acuerdo con el Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, las dependencias del gobierno deben remitir en el mes de septiembre sus anteproyectos de gasto a la Secretaría de Finanzas, a fin de integrarlos en el paquete económico que posteriormente se someterá al análisis y aprobación del Congreso local.

“Estamos en la segunda revisión de este anteproyecto, con las modificaciones que tenemos desde la Federación a través de este nuevo fideicomiso que lo operará el OPD IMSS-Bienestar. Nosotros queremos un incremento de 130 millones de pesos para cuatro proyectos integrales”, indicó.

También puedes ver: Propone Laura Flores iniciativa para fortalecer certeza fiscal en municipios

- Advertisement -

Entre las prioridades, destacó la creación de un nuevo Centro Veterinario Antirrábico, que estaría alineado a la política de bienestar animal, pero bajo la rectoría de la Secretaría de Salud, ya que “tenemos la facultad de capturar fauna nociva, y este proyecto busca modernizar y centralizar esas tareas”.

El planteamiento prevé que, con este incremento, el presupuesto total de la Secretaría ascienda a 900 millones de pesos, recursos que serán ejercidos de manera directa por la dependencia, dado que “todo lo demás está en la operación de la atención médica”, aclaró Zamudio Meneses.

“Nosotros ya hicimos nuestra parte. Ahora corresponde al Legislativo y al Ejecutivo definir si este presupuesto es viable y suficiente para atender la salud de los tlaxcaltecas”, apuntó.

- Advertisement -

En tanto, al ser cuestionado sobre los programas de vacunación, el secretario reconoció que, si bien Tlaxcala ha contado con abasto suficiente de dosis, aún existen resistencias sociales que limitan el alcance de las campañas, particularmente en el caso de la influenza.

“Tlaxcala tuvo una campaña intensiva con 356 mil dosis disponibles, y además tenemos un esquema permanente denominado extramuros, que nos permite llevar la vacunación a mercados, centros comerciales y espacios públicos. Pero persiste un tabú, especialmente en las mujeres embarazadas, que muchas veces rechazan aplicarse la vacuna”, señaló.

Advirtió que esta situación implica riesgos mayores, pues durante el embarazo el sistema inmunológico de las mujeres se debilita y aumenta la vulnerabilidad frente a infecciones respiratorias, pero “acunarse es fundamental, porque se obtiene una doble protección: para las mamás y para los recién nacidos”.

Te puede interesar: Diputados y secretario de Salud trabajan en reformas al marco normativo del sector

Temas

Más noticias

Nacional

Solicita IET ampliación de un mdp a su presupuesto

Juan Luis Cruz Pérez -
Ante la falta de liquidez y porque ha sido obligado a pagar un laudo laboral, el Instituto Electoral de Tlaxcala (IET) solicitó al Congreso...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Diputados y secretario de Salud trabajan en reformas al marco normativo del sector

Juan Luis Cruz Pérez -
Integrantes de la LXV Legislatura local y el secretario de Salud de la entidad, Rigoberto Zamudio Meneses, sostuvieron una reunión de trabajo para iniciar...
00:02:24

A 130 mil mdp ascendería el presupuesto en 2026; un incremento del 3.1%: Finanzas

Yadira Llaven Anzures -
La Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado (SPF) estimó en 130 mil millones de pesos el próximo ejercicio fiscal para Puebla, como parte del...
00:01:13

La Ssa se retracta de sancionar a trabajadores que protestaron contra carencias en hospitales

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
La Secretaría de Salud en Puebla (Ssa) desistió de aplicar sanciones a 63 trabajadores que participaron en el paro y protesta del 11 de...

Más noticias

Ante el cambio climático es necesaria la atención multidisciplinaria: Conde

Paula Carrizosa -
“Necesitamos echarle montón a la ciudad de Puebla”. Ese fue el llamado de la investigadora y académica Ana Cecilia Conde Álvarez al ofrecer un...

La Global Sumud Flotilla zarpa de Túnez hacia Gaza

La Jornada -
Túnez. La Global Sumud Flotilla (GSF), que el 31 de agosto partió de Barcelona para romper el bloqueo a Gaza, con alimentos, medicinas y...

Tomará meses la extradición de Bermúdez Requena: SSPC

La Jornada -
El otrora poderoso secretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, fue arrestado el viernes por elementos de seguridad de Paraguay cuando se...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025