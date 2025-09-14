Secretaría de Salud proyecta presupuesto de 900 mdp para Tlaxcala en 2026

El secretario de Salud del estado, Rigoberto Zamudio Meneses informó que el sector espera contar con un presupuesto de al menos 900 millones de pesos para el próximo ejercicio fiscal, monto que el que busca atender proyectos estratégicos y fortalecer la operación cotidiana de los servicios médicos.

En entrevista, el funcionario explicó que actualmente se trabaja en el anteproyecto de presupuesto en coordinación con el Ejecutivo estatal y la Secretaría de Finanzas a fin de definir las prioridades del próximo ejercicio fiscal.

De acuerdo con el Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, las dependencias del gobierno deben remitir en el mes de septiembre sus anteproyectos de gasto a la Secretaría de Finanzas, a fin de integrarlos en el paquete económico que posteriormente se someterá al análisis y aprobación del Congreso local.

“Estamos en la segunda revisión de este anteproyecto, con las modificaciones que tenemos desde la Federación a través de este nuevo fideicomiso que lo operará el OPD IMSS-Bienestar. Nosotros queremos un incremento de 130 millones de pesos para cuatro proyectos integrales”, indicó.

Entre las prioridades, destacó la creación de un nuevo Centro Veterinario Antirrábico, que estaría alineado a la política de bienestar animal, pero bajo la rectoría de la Secretaría de Salud, ya que “tenemos la facultad de capturar fauna nociva, y este proyecto busca modernizar y centralizar esas tareas”.

El planteamiento prevé que, con este incremento, el presupuesto total de la Secretaría ascienda a 900 millones de pesos, recursos que serán ejercidos de manera directa por la dependencia, dado que “todo lo demás está en la operación de la atención médica”, aclaró Zamudio Meneses.

“Nosotros ya hicimos nuestra parte. Ahora corresponde al Legislativo y al Ejecutivo definir si este presupuesto es viable y suficiente para atender la salud de los tlaxcaltecas”, apuntó.

En tanto, al ser cuestionado sobre los programas de vacunación, el secretario reconoció que, si bien Tlaxcala ha contado con abasto suficiente de dosis, aún existen resistencias sociales que limitan el alcance de las campañas, particularmente en el caso de la influenza.

“Tlaxcala tuvo una campaña intensiva con 356 mil dosis disponibles, y además tenemos un esquema permanente denominado extramuros, que nos permite llevar la vacunación a mercados, centros comerciales y espacios públicos. Pero persiste un tabú, especialmente en las mujeres embarazadas, que muchas veces rechazan aplicarse la vacuna”, señaló.

Advirtió que esta situación implica riesgos mayores, pues durante el embarazo el sistema inmunológico de las mujeres se debilita y aumenta la vulnerabilidad frente a infecciones respiratorias, pero “acunarse es fundamental, porque se obtiene una doble protección: para las mamás y para los recién nacidos”.

