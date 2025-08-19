Secretaría de las Mujeres promueve en las infancias valores de autocuidado y corresponsabilidad

La Secretaría de las Mujeres del Estado de Tlaxcala (SMET) promueve entre las infancias la importancia de reconocer el cuidado y autocuidado, a través de dinámicas lúdicas, recreativas y educativas que desarrolla en el curso de verano “La Ciudad de las y los Niños”, organizado por el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (Sedif).

La titular de la SMET, Nydia Cano Rodríguez detalló que el taller “El arte de cuidar–te” busca fomentar el buen trato, la corresponsabilidad y la expresión de las emociones de niñas y niños para consolidar una sociedad más justa, equitativa y libre de violencia.

Durante las actividades, niñas y niños participaron en seis experiencias diseñadas para promover el autocuidado y la igualdad. Entre las dinámicas están: “Baúl del amor propio”, que incentiva la valoración personal desde temprana edad; “Pintando los cuidados”, donde plasman en cerámica su visión sobre los cuidados; “Mural de los cuidados”, que permite la libre expresión en una actividad colectiva; “Mini tienda de los sueños”, que motiva a establecer metas a través de la creatividad y “Mi libro de los cuidados”, elaborado con recortes y frases alusivas a valores y sueños.

La SMET subrayó que el sistema de cuidados debe ser libre de estereotipos y roles de género, y representa una oportunidad para construir igualdad sustantiva entre mujeres y hombres desde edades tempranas.

“Un sistema de cuidados sólido ayuda a prevenir problemas de salud, retraso en el desarrollo y situaciones de abuso infantil. Al reconocer los cuidados desde el respeto, el cariño y el buen trato, se engrandece el bienestar de nuestra niñez”, afirmó Nydia Cano.

Con estas acciones, el gobierno del estado refrenda su compromiso de proteger los derechos de la niñez tlaxcalteca y generar entornos seguros basados en el respeto, la solidaridad y la igualdad.