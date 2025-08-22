Secretaría de las Mujeres impulsa sororidad y empoderamiento colectivo en Calpulalpan

La Secretaría de las Mujeres del Estado (SMET) llevó a cabo en el municipio de Calpulalpan el foro “Nos necesitamos unidas, no divididas”, con el objetivo de generar espacios de autoayuda, escucha mutua y empatía en beneficio de este sector de la población.

En el Centro LIBRE para las Mujeres de Calpulalpan, las asistentes participaron en dinámicas de integración, ponencias y ejercicios de reflexión sobre la importancia de la sororidad para erradicar la discriminación y la violencia hacia niñas, adolescentes y mujeres.

Las usuarias coincidieron en la necesidad de contar con instituciones que brinden atención sensible y cercana, destacando la confianza que generan los Centros LIBRE, al ofrecer acompañamiento, asesoría y orientación en casos de violencia de género.

Durante el foro, las participantes establecieron compromisos colectivos para denunciar y no normalizar la violencia, en sintonía con la visión de la gobernadora Lorena Cuéllar que prioriza la atención integral de este sector.

En el evento participaron Rosa Edith Altamirano Roldán, coordinadora del Centro LIBRE de Calpulalpan; María Isabel Patricia Del Razo Blancas, presidenta honorífica del DIF municipal; Lilia Nayeli Islas García, directora del Instituto Municipal de la Mujer; y el presidente municipal José Manuel Jiménez del Razo.

El Centro LIBRE para las Mujeres de Calpulalpan se ubica en Calle Independencia, Número 7, Colonia Centro, y brinda atención de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas.