Jueves, agosto 21, 2025
NoticiasEstado

Secretaría de las Mujeres impulsa sororidad y empoderamiento colectivo en Calpulalpan

La Redacción

La Secretaría de las Mujeres del Estado (SMET) llevó a cabo en el municipio de Calpulalpan el foro “Nos necesitamos unidas, no divididas”, con el objetivo de generar espacios de autoayuda, escucha mutua y empatía en beneficio de este sector de la población.

- Anuncio -

En el Centro LIBRE para las Mujeres de Calpulalpan, las asistentes participaron en dinámicas de integración, ponencias y ejercicios de reflexión sobre la importancia de la sororidad para erradicar la discriminación y la violencia hacia niñas, adolescentes y mujeres.

Las usuarias coincidieron en la necesidad de contar con instituciones que brinden atención sensible y cercana, destacando la confianza que generan los Centros LIBRE, al ofrecer acompañamiento, asesoría y orientación en casos de violencia de género.

Durante el foro, las participantes establecieron compromisos colectivos para denunciar y no normalizar la violencia, en sintonía con la visión de la gobernadora Lorena Cuéllar que prioriza la atención integral de este sector.

- Advertisement -

En el evento participaron Rosa Edith Altamirano Roldán, coordinadora del Centro LIBRE de Calpulalpan; María Isabel Patricia Del Razo Blancas, presidenta honorífica del DIF municipal; Lilia Nayeli Islas García, directora del Instituto Municipal de la Mujer; y el presidente municipal José Manuel Jiménez del Razo.

El Centro LIBRE para las Mujeres de Calpulalpan se ubica en Calle Independencia, Número 7, Colonia Centro, y brinda atención de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas.

Temas

Más noticias

Internacional

Israel asesinó a nueve periodistas de Al Jazeera en Gaza

La Redacción -
The Independent Gaza. Las fuerzas israelíes mataron a nueve periodistas de Al Jazeera: Samer Abudaqqa, Ismael Al-Ghoul, Ahmed Al-Louh, Hossam Shabat y Hamza Dahdouh, hijo del...
Internacional

Israel y EU defienden ante Consejo de Seguridad de la ONU plan para ocupar Gaza

La Redacción -
Europa Press Madrid. Israel y Estados Unidos han defendido al unísono el nuevo plan ordenado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para ocupar la franja...

Últimas

Últimas

Relacionadas

SIA acerca a municipios talleres para mejorar la alimentación del ganado

La Redacción -
La Secretaría de Impulso Agropecuario (SIA), a través del programa de Capacitación Móvil y Transferencia de Tecnología Agropecuaria, lleva a los municipios talleres prácticos...

Gobierno del estado fortalece lazos con Concanaco para impulsar el comercio y el turismo

La Redacción -
La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros refrendó su compromiso con el sector empresarial durante un encuentro con representantes nacionales y estatales de la Confederación de...

La lluvia arrastra a un motociclista en La María y deja bajo el agua a dos vehículos en el puente Finsa

Patricia Méndez -
Un motociclista fue arrastrado por la corriente en el crucero de La María, y posteriormente rescatado, mientras que dos vehículos quedaron prácticamente bajo el...

Más noticias

Desarticulan célula de tráfico de armas del ‘CJNG’; detienen al ‘Cachorro’ y a 13 más

La Jornada -
Iván Evair Saldaña Ciudad de México. En un operativo conjunto en tres estados del país, fuerzas federales lograron desarticular una célula dedicada al tráfico de...

Israel intensifica ofensiva en Gaza con miras al último gran bastión de Hamas

La Jornada -
Afp Gaza. A golpe de bombardeos y operaciones, el ejército israelí intensificó su ofensiva en la ciudad de Gaza este jueves, con el objetivo de...

DEA vincula a Venezuela con FARC y ELN para traficar con cárteles mexicanos hacia EU

La Jornada -
De la Redacción Ciudad de México. Estados Unidos acusó al gobierno de Venezuela de operar como un Estado narcoterrorista, y de colaborar con las Fuerzas...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025