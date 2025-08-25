Lunes, agosto 25, 2025
NoticiasEstado

Secretaría de las Mujeres capacita a policías de Nopalucan para prevenir violencia de género

La Redacción

La Secretaría de las Mujeres del Estado de Tlaxcala (SMET) impartió la capacitación “Mitos sobre la violencia” a elementos de seguridad pública del municipio de Nopalucan, como parte de las acciones permanentes que impulsa para combatir la violencia de género en la entidad.

- Anuncio -

Esta iniciativa busca sensibilizar a las fuerzas del orden sobre las creencias erróneas que perpetúan la violencia en sus distintas formas, y fortalecer su capacidad de respuesta ante casos que involucren a mujeres y grupos vulnerables.

Durante la jornada, se abordaron temas como los estereotipos que normalizan la violencia en el entorno familiar, comunitario e institucional, así como el papel que juegan los cuerpos de seguridad en la prevención y atención de estos casos.

La capacitación incluyó dinámicas participativas, análisis de casos reales y herramientas prácticas para la actuación policial con enfoque de derechos humanos.

- Advertisement -

La titular de la SMET, Nydia Cano destacó la importancia de capacitar a quienes son el primer contacto con la ciudadanía ante casos de violencia para asegurar una correcta actuación y apoyo a víctimas.

“Formar a nuestras y nuestros policías en temas como los mitos sobre la violencia es fundamental para construir una sociedad más justa y segura. En Tlaxcala, estamos comprometidos con transformar la cultura institucional desde la raíz”, afirmó.

La actividad forma parte de la estrategia estatal transversal con perspectiva de género que se difunde en todas las dependencias, en coordinación con los municipios.

- Advertisement -

La SMET lleva este tipo de capacitaciones a diversos puntos del estado como parte de su programa de profesionalización para servidores públicos.

Temas

Más noticias

Internacional

Israel asesinó a nueve periodistas de Al Jazeera en Gaza

La Redacción -
The Independent Gaza. Las fuerzas israelíes mataron a nueve periodistas de Al Jazeera: Samer Abudaqqa, Ismael Al-Ghoul, Ahmed Al-Louh, Hossam Shabat y Hamza Dahdouh, hijo del...
Internacional

Israel y EU defienden ante Consejo de Seguridad de la ONU plan para ocupar Gaza

La Redacción -
Europa Press Madrid. Israel y Estados Unidos han defendido al unísono el nuevo plan ordenado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para ocupar la franja...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Emite FGE 2 mil 266 órdenes de protección a mujeres por violencia de género

Yadira Llaven Anzures -
En lo que va del año, la Fiscalía General del Estado (FGE) emitió 2 mil 266 órdenes de protección a mujeres por denuncias de...

De la Peña busca la presidencia de la mesa directiva del Congreso local

Juan Luis Cruz Pérez -
El morenista Emilio De la Peña Aponte reconoció su interés por ocupar la presidencia de la mesa directiva del Congreso local, misma que encabezará...

Con acción coordinada entre ayuntamiento de Tlaxcala y Congreso local, se llevó a cabo el festival folklórico

La Redacción -
Como una forma de fortalecer la identidad cultural y difundir el talento juvenil, el fin de semana se llevó a cabo en el Congreso...

Más noticias

Detienen en Colima al ‘Chalamán’, familiar de ‘El Mencho’; requerido en EU por narcotráfico

La Jornada -
Ciudad de México. En un operativo conjunto del Gabinete de Seguridad que derivó de un intercambio de información con Estados Unidos, fue detenido en...

Kilmar Ábrego, salvadoreño símbolo de política migratoria de Trump, vuelve a ser detenido en EU

La Jornada -
Baltimore, Estados Unidos.- Un ciudadano salvadoreño que se volvió un símbolo de la guerra del presidente Donald Trump contra la inmigración ilegal fue detenido...

Nuevo ataque israelí a hospital en Gaza mata a cinco periodistas

La Jornada -
Gaza, Territorios Palestinos.- Cinco periodistas, entre los cuales colaboradores de medios internacionales, murieron el lunes en un ataque israelí contra un hospital en el...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025