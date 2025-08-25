Secretaría de las Mujeres capacita a policías de Nopalucan para prevenir violencia de género

La Secretaría de las Mujeres del Estado de Tlaxcala (SMET) impartió la capacitación “Mitos sobre la violencia” a elementos de seguridad pública del municipio de Nopalucan, como parte de las acciones permanentes que impulsa para combatir la violencia de género en la entidad.

Esta iniciativa busca sensibilizar a las fuerzas del orden sobre las creencias erróneas que perpetúan la violencia en sus distintas formas, y fortalecer su capacidad de respuesta ante casos que involucren a mujeres y grupos vulnerables.

Durante la jornada, se abordaron temas como los estereotipos que normalizan la violencia en el entorno familiar, comunitario e institucional, así como el papel que juegan los cuerpos de seguridad en la prevención y atención de estos casos.

La capacitación incluyó dinámicas participativas, análisis de casos reales y herramientas prácticas para la actuación policial con enfoque de derechos humanos.

La titular de la SMET, Nydia Cano destacó la importancia de capacitar a quienes son el primer contacto con la ciudadanía ante casos de violencia para asegurar una correcta actuación y apoyo a víctimas.

“Formar a nuestras y nuestros policías en temas como los mitos sobre la violencia es fundamental para construir una sociedad más justa y segura. En Tlaxcala, estamos comprometidos con transformar la cultura institucional desde la raíz”, afirmó.

La actividad forma parte de la estrategia estatal transversal con perspectiva de género que se difunde en todas las dependencias, en coordinación con los municipios.

La SMET lleva este tipo de capacitaciones a diversos puntos del estado como parte de su programa de profesionalización para servidores públicos.