Secretaría de Cultura presenta libro infantil bilingüe sobre Luisa Xicohténcatl

La Secretaría de Cultura del estado presentó “Líder y Guerrera: Luisa Tecuelhuetzin Xicohténcatl”, un libro ilustrado y bilingüe con tiraje de 5 mil ejemplares que será distribuido en escuelas, bibliotecas y espacios de formación educativa.

- Anuncio -

El proyecto, desarrollado por Jugaría Producciones (Martín Corona y Alethia Valdés), combina narrativa en formato de cuento con ilustraciones contemporáneas de María Saldaña. La traducción al náhuatl estuvo a cargo de la historiadora y especialista en lenguas originarias Fabiola Carrillo.

La obra recupera la memoria de Luisa Tecuelhuetzin Xicohténcatl, mujer tlaxcalteca desposada con Pedro de Alvarado, cuyo papel ha sido relegado en la historia oficial. El libro subraya la relevancia de las mujeres como estrategas, diplomáticas y lideresas en procesos decisivos para la sobrevivencia cultural de los pueblos.

Durante la presentación, las doctoras Laura Bety Zagoya Ramos y Carolina Figueroa Torres destacaron la importancia de visibilizar el papel histórico de las mujeres y de ofrecer materiales accesibles que fortalezcan la identidad cultural desde la infancia.

- Advertisement -

La secretaria de Cultura, Karen Álvarez Villeda señaló que este proyecto editorial reafirma el compromiso de la dependencia con la producción de contenidos que fortalezcan la identidad local y promuevan una narración más incluyente y humana del pasado tlaxcalteca.