Miércoles, noviembre 19, 2025
NoticiasCultura

Secretaría de Cultura invita a la comunidad artística a participar en el taller “Teatro, Cultura y Nuevos Mundos”

La Redacción

La Secretaría de Cultura, en coordinación con el gobierno de México, convoca a la comunidad artística de Tlaxcala y al público en general a participar en el taller “Teatro, Cultura y Nuevos Mundos”, un espacio formativo que busca integrar diversas disciplinas escénicas y creativas.

- Anuncio -

En coordinación con la Dirección General de Formación y Gestión Cultural, el taller se realizará los días 28 y 29 de noviembre, en el Palacio de Cultura de Tlaxcala, de 10 a 20 horas.

El taller propone un laboratorio creativo donde las y los participantes reflexionarán sobre el teatro como punto de encuentro entre diversas disciplinas artísticas, explorando nuevas formas de colaboración y creación.

A través de ejercicios escénicos y dinámicas artísticas, se impulsará el desarrollo de propuestas que integren distintos lenguajes expresivos y que consideren recursos disponibles y estrategias de producción cultural.

- Advertisement -

La actividad será impartida por Noé Lynn Almada, director de escena, dramaturgo y maestro de actuación, con amplia trayectoria en el ámbito teatral y en medios como prensa, animación, televisión por internet y radio.

Ha colaborado en los diarios Uno más Uno y La Jornada, formó parte del Consejo Editorial de El Chamuco y los Hijos del Averno, por lo que su visión crítica y creativa contribuirá a enriquecer los procesos formativos del taller.

La convocatoria está dirigida a artistas escénicos, músicos, bailarines, diseñadores, arquitectos, artesanos, escritores, dramaturgos, guionistas, gestores y productores culturales, así como a personas interesadas en la creación colaborativa.

- Advertisement -

La fecha límite para inscribirse será el 27 de noviembre. Las y los aspirantes deberán enviar copia de identificación oficial, CURP, comprobante de domicilio y una fotografía digital, además de completar el formulario disponible en: https://forms.gle/WqMt99cJ8UhNj2i49.

La Secretaría de Cultura reiteró su invitación a la población para sumarse a este espacio que fomenta la innovación artística, el trabajo colectivo y el fortalecimiento del talento cultural en Tlaxcala.

Temas

Más noticias

Nacional

Cae segundo implicado en el homicidio del abogado David Cohen

La Redacción -
Kevin Ruiz Ciudad de México. El jefe de la policía capitalina, Pablo Vázquez, informó que agentes de inteligencia de la SSC efectuaron la detención de Donovan...
Nacional

Aumentan a 44 los muertos por lluvias; gobierno federal intensifica rescates en 139 municipios

La Redacción -
Iván Evair Saldaña y César Arellano El gobierno de México informó este domingo que suman 44 personas fallecidas por las intensas lluvias registradas en los...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Se reúne Armenta y Sheinbaum para supervisar avances del IMSS-Bienestar y reconstrucción en la Sierra Norte

Yadira Llaven Anzures -
Los 24 gobernadores emanados de Morena, entre ellos el poblano Alejandro Armenta Mier, se reunieron este miércoles con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para...

La producción de autos eléctricos en 2030 no llegará al 80%: Capim

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
La posibilidad de que en 2030 la fabricación de autos eléctricos alcance el 80 por ciento en México es inviable, según advirtió René Mendoza...

León y González piden ser declarados independientes y PVEM pierde su representación en la LXV Legislatura

Juan Luis Cruz Pérez -
Los diputados Maribel León Cruz y Jaciel González Herrera notificaron formalmente a la Junta de Coordinación y Concertación Política (JCCP) y a la Mesa...

Más noticias

Anuncia Sheinbaum creación de una supercomputadora pública en México

La Jornada -
Ciudad de México. El gobierno mexicano firmó con el Centro Nacional de Supercomputación en España un convenio de colaboración para que México pueda acceder...

Javier Duarte podría recibir hoy la libertad anticipada

La Jornada -
Ciudad de México. Este miércoles se realizará la tercera audiencia del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa en el Centro de Justicia...

Sedatu restituyó 9 mil hectáreas este año a pueblos originarios

La Jornada -
La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) informó ayer que este año restituyó 9 mil hectáreas a pueblos originarios como parte de...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025