Secretaría de Cultura invita a la comunidad artística a participar en el taller “Teatro, Cultura y Nuevos Mundos”

La Secretaría de Cultura, en coordinación con el gobierno de México, convoca a la comunidad artística de Tlaxcala y al público en general a participar en el taller “Teatro, Cultura y Nuevos Mundos”, un espacio formativo que busca integrar diversas disciplinas escénicas y creativas.

En coordinación con la Dirección General de Formación y Gestión Cultural, el taller se realizará los días 28 y 29 de noviembre, en el Palacio de Cultura de Tlaxcala, de 10 a 20 horas.

El taller propone un laboratorio creativo donde las y los participantes reflexionarán sobre el teatro como punto de encuentro entre diversas disciplinas artísticas, explorando nuevas formas de colaboración y creación.

A través de ejercicios escénicos y dinámicas artísticas, se impulsará el desarrollo de propuestas que integren distintos lenguajes expresivos y que consideren recursos disponibles y estrategias de producción cultural.

La actividad será impartida por Noé Lynn Almada, director de escena, dramaturgo y maestro de actuación, con amplia trayectoria en el ámbito teatral y en medios como prensa, animación, televisión por internet y radio.

Ha colaborado en los diarios Uno más Uno y La Jornada, formó parte del Consejo Editorial de El Chamuco y los Hijos del Averno, por lo que su visión crítica y creativa contribuirá a enriquecer los procesos formativos del taller.

La convocatoria está dirigida a artistas escénicos, músicos, bailarines, diseñadores, arquitectos, artesanos, escritores, dramaturgos, guionistas, gestores y productores culturales, así como a personas interesadas en la creación colaborativa.

La fecha límite para inscribirse será el 27 de noviembre. Las y los aspirantes deberán enviar copia de identificación oficial, CURP, comprobante de domicilio y una fotografía digital, además de completar el formulario disponible en: https://forms.gle/WqMt99cJ8UhNj2i49.

La Secretaría de Cultura reiteró su invitación a la población para sumarse a este espacio que fomenta la innovación artística, el trabajo colectivo y el fortalecimiento del talento cultural en Tlaxcala.