Secretaría de Cultura inicia taller “Escritura Autobiográfica para Mujeres”

La Secretaría de Cultura de Tlaxcala inició el taller “Escritura Autobiográfica para Mujeres”, dirigido a tlaxcaltecas mayores de 18 años interesadas en explorar su historia personal a través de la escritura y el teatro autobiográfico.

Como parte de la Cartelera Cultural de agosto, la actividad es impartida por Ximena Ibarra Santacruz, egresada del Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la UNAM, y se desarrolla en la Cafetería del Teatro Xicohténcatl, con una duración de tres meses.

Las sesiones se realizan los miércoles y viernes de 17:00 a 19:00 horas, con cupo limitado, y una cuota de recuperación de 100 pesos mensuales.

Inspirado en creadoras como Conchi León y Ángeles Mastretta, así como en la poética de los espacios de Gastón Bachelard, el taller plantea la escritura como una herramienta de liberación personal y colectiva.

Con ello, busca ser un espacio íntimo para reconectar con la palabra y transformar la experiencia personal en creación artística.

Cada semana, se trabajará con símbolos espaciales como la casa, el rincón, la escalera o la ventana, detonadores de memoria que permitirán recuperar recuerdos y transformarlos en narrativas íntimas y potentes.

La metodología combina ejercicios de memoria emotiva, escritura libre y análisis de textos. Como cierre, las participantes compartirán sus creaciones en una lectura dramatizada colectiva, visibilizando sus historias ante el público.

Las interesadas podrán inscribirse directamente en la Cafetería del Teatro Xicohténcatl (Av. Benito Juárez 21, Centro, Tlaxcala de Xicohténcatl) de lunes a viernes, en un horario de 10:00 a 15:00 horas. también pueden comunicarse al teléfono (246) 123 45 67 y al correo [email protected].