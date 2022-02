Secretaría de Cultura discriminó a docentes de náhuatl con despido, considera expresidente de Ixcotla

Crispín Pluma Ahuatzi, expresidente de comunidad de Guadalupe Ixcotla, Chiautempan, consideró que la Secretaría de Cultura del estado discriminó a 30 docentes de taller de náhuatl, al despedirlos sin justificación, y pidió a la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros que verifique si el titular de esta nueva dependencia es apto para ocupar el cargo.

“Lamentable que nuestras autoridades no le entiendan, están encerradas en su mundo de partidos políticos que se han adueñado de la ciudadanía; estamos como olvidados, como ’bichos raros’ todos los que somos de pueblos originarios”, señaló.

Pluma Ahuatzi, quien como representante político inició un movimiento para que las escuelas de la entidad sean bilingües, con impartición de náhuatl, opinó que los docentes cesados deben recurrir a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) “porque, además, los están discriminando”, y que la SC tendrá que reinstalarlos.

Subrayó que la situación presupuestal no es un argumento para la separación laboral de esos maestros, “porque al estado mandan los recursos y si no es así, pues que los pidan las autoridades estatales y municipales, pero a veces no saben hacerlo”.