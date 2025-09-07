Secretaría de cultura convoca al concurso de pintura “Tlaxcala, mi hogar con historia”

La Secretaría de Cultura del estado convoca a participar en el Concurso de Pintura Infantil y Juvenil “Tlaxcala, mi hogar con historia”, que tiene el objetivo de celebrar la riqueza cultural de la entidad y fortalecer el sentido de identidad entre las nuevas generaciones,

- Anuncio -

Este certamen se enmarca en las actividades conmemorativas por los 500 años de la fundación de la ciudad de Tlaxcala, y busca incentivar la creatividad, el orgullo por las raíces tlaxcaltecas y la expresión artística de niñas, niños y jóvenes.

La convocatoria está abierta para tres grupos de edad: de 6 a 9 años, de 10 a 13 años y de 14 a 17 años.

Las obras deberán representar aspectos históricos, culturales, legendarios o paisajísticos del estado.

- Advertisement -

Los participantes podrán inspirarse en símbolos como guerreros ancestrales, fiestas tradicionales, colores típicos o imaginar cómo era Tlaxcala hace cinco siglos, y como se proyecta hacia el futuro.

Las técnicas son libres; los participantes pueden emplear lápices de colores, crayones, acuarelas, témpera, acrílico, collage, tinta o técnica mixta. Las obras deberán ser manuales, sobre papel o cartulina, en formato de tamaño carta hasta 40 x 60 centímetros. No se aceptarán trabajos digitales ni copias.

Cada participante podrá entregar una sola obra, firmada al reverso e incluyendo nombre completo, edad, escuela, municipio y número de contacto de madre, padre o tutor.

- Advertisement -

La fecha límite de recepción de trabajos es el próximo 1 de octubre de 2025, en el Museo Miguel N. Lira, en avenida Independencia, número 7, centro, Tlaxcala, de lunes a viernes, de 10 a 16 horas.

Las obras seleccionadas formarán parte de una exposición colectiva que se presentará en el marco de los festejos por los 500 años de la ciudad.

La Secretaría de Cultura invita a todas y todos a participar, a expresarse a través del arte y a compartir el orgullo de ser tlaxcaltecas.

Para más información, los interesados pueden visitar la página www.culturatlaxcala.com.mx, o consulta las redes sociales oficiales de la Secretaría de Cultura del estado.