Secretaría de Cultura anuncia “Noche de Museos” con más de 30 actividades gratuitas este miércoles

La Secretaría de Cultura de Tlaxcala anunció la Noche de Museos, que se realizará este miércoles 27 de agosto con un programa de más de 30 actividades gratuitas en diferentes puntos del estado.

La jornada contempla talleres, conciertos, visitas guiadas, danza, cine, charlas y exposiciones, con el objetivo de celebrar la creatividad y el patrimonio cultural en un ambiente de acceso abierto para todas y todos.

En la capital, el Museo de la Memoria abrirá sus puertas a las 17 horas con el “Taller de Tintes Naturales”, impartido por la maestra artesana Sarahi Netzahualcóyotl Bautista.

La Pinacoteca del Estado “Desiderio Hernández Xochitiotzin” ofrecerá de 17 a 20 horas visitas guiadas a la exposición “Del barrio, lógicas maricas” y el performance “Yo siempre quise ser hombre”, de la artista Panocha Chichimeka.

El Museo de Arte de Tlaxcala iniciará su programa a las 17 horas con la muestra “Sensacional de Diseño Mexicano” y más tarde presentará una noche de cumbia en vivo y un espectáculo de videomapping.

El Palacio de Cultura presentará a las 17 horas la clausura de la exposición fotográfica “2025 IFS Convocatoria”.

El Museo “Miguel N. Lira” albergará la charla “Orgasmo femenino” con Alejandra Bueno Castro, además de la proyección “Cine a todo color: Fiesta de colores”, organizada por la Oficina de Atención a la Diversidad Sexual.

La Colmena Centro de Tecnologías Creativas ofrecerá a las 18:30 horas sesiones de improvisación libre y performance expandida. A su vez, otros espacios de la capital como la Librería El “Monasterio”, Catorce Estudio y los Murales del Palacio de Gobierno, contarán con talleres, actividades plásticas y recorridos guiados.

La iniciativa se desarrollará también en municipios como Huamantla, Ixtenco, Zacatelco, Papalotla, Contla, Calpulalpan, Chiautempan y Apizaco, que se sumarán con conciertos, muestras de danza, talleres de artesanía, exposiciones de pintura y actividades familiares en sitios históricos y culturales, incluyendo la Zona Arqueológica de Cacaxtla–Xochitécatl y el Museo Nacional del Títere.

Además, espacios alternativos de promoción a la cultura se suman a esta celebración. La “Lekería” impartirá un taller de papelería creativa, “Templo Rojo Pinacoteca Alternativa” ofrecerá un taller de grabado en tetrapack con cuota de recuperación y visitas guiadas a la exposición “La Fortaleza”, mientras que La “Menestería”, en Tepeyanco, abrirá sus puertas con la dinámica “Dibuja tu códice personal”.

Con esta edición, la Noche de Museos reafirma su vocación de acercar el arte y la memoria a la ciudadanía, al tiempo que promueve la diversidad cultural y la apropiación de los espacios públicos.

La Secretaría de Cultura de Tlaxcala reiteró la invitación a participar en familia en esta celebración que combina tradición y contemporaneidad en una sola velada. La programación completa puede consultarse en las redes sociales oficiales de la dependencia.