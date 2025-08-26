Lunes, agosto 25, 2025
NoticiasCultura

Secretaría de Cultura anuncia ampliación de convocatoria para Premios de Artes Visuales Tlaxcala 2025

La Redacción

La Secretaría de Cultura de Tlaxcala (SC) anunció la ampliación de la convocatoria de los Premios Estatales de Artes Visuales Tlaxcala 2025 hasta el próximo 28 de agosto, con el objetivo de que más artistas locales puedan participar en este certamen que se enmarca en la conmemoración de los 500 años de la fundación de la ciudad de Tlaxcala.

- Anuncio -

La titular de la dependencia, Karen Villeda, explicó que este concurso busca visibilizar el talento artístico de la entidad y enriquecer el patrimonio cultural con obras que destaquen la memoria, la historia y la identidad tlaxcalteca.

“Los premios Estatales de Artes Visuales Tlaxcala 2025 se han convertido en una plataforma que reconoce y estimula la creación plástica y visual contemporánea en Tlaxcala”, afirmó.

Bajo el tema “Memorias de Tiempos Futuros”, la edición 2025 convoca a artistas a reflexionar e imaginar el porvenir desde una perspectiva íntima, colectiva o simbólica, con el propósito de abrir un espacio de diálogo que proyecte nuevas miradas y fortalezca el vínculo entre memoria e identidad cultural.

- Advertisement -

Las disciplinas que contempla son pintura, dibujo, grabado, fotografía y escultura. En cada una de ellas se entregarán premios al primer lugar con 33 mil pesos y diploma, y al segundo lugar con 15 mil pesos y diploma, además de integrar las piezas ganadoras al acervo artístico estatal. Podrán participar artistas originarios de Tlaxcala o residentes en el estado, con obra inédita y original.

La recepción de trabajos se realiza en las oficinas de la Dirección de Enseñanza Artística del Centro de las Artes Tlaxcala. Para más información, las y los interesados pueden comunicarse al teléfono 241 418 8960, extensión 154, escribir al correo electrónico [email protected], o consultar las bases completas en el portal oficial: www.culturatlaxcala.com.mx.

Temas

Más noticias

Internacional

Israel asesinó a nueve periodistas de Al Jazeera en Gaza

La Redacción -
The Independent Gaza. Las fuerzas israelíes mataron a nueve periodistas de Al Jazeera: Samer Abudaqqa, Ismael Al-Ghoul, Ahmed Al-Louh, Hossam Shabat y Hamza Dahdouh, hijo del...
Internacional

Israel y EU defienden ante Consejo de Seguridad de la ONU plan para ocupar Gaza

La Redacción -
Europa Press Madrid. Israel y Estados Unidos han defendido al unísono el nuevo plan ordenado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para ocupar la franja...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Feminicidio de Norma Zambrano fue tras años de haber sufrido violencia: familiares

Isaí Pérez Guarneros -
Norma Zambrano Sandoval, de 34 años, fue presuntamente asesinada por su esposo, Juan Zambrano, detenido tras el hallazgo del cuerpo de la mujer el...

Detienen a 10 por el feminicidio de la niña Dulce en Chalco

La Jornada -
René Ramón, corresponsal Chalco, Méx. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) aprehendió a 10 personas relacionadas con el feminicidio de la...

Catean inmueble de integrante de ‘Los Rodolfos’ vinculado a homicidio de colaboradores de Brugada

La Jornada -
Kevin Ruiz Ciudad de México. Agentes de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) realizaron un cateo en un inmueble...

Más noticias

Detienen a 10 por el feminicidio de la niña Dulce en Chalco

La Jornada -
René Ramón, corresponsal Chalco, Méx. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) aprehendió a 10 personas relacionadas con el feminicidio de la...

Catean inmueble de integrante de ‘Los Rodolfos’ vinculado a homicidio de colaboradores de Brugada

La Jornada -
Kevin Ruiz Ciudad de México. Agentes de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) realizaron un cateo en un inmueble...

“Corrompí a policías, militares y políticos”: se declara ‘El Mayo’ Zambada culpable en corte de NY

La Jornada -
David Brooks y Jim Cason Corresponsales Nueva York y Washington. Ismael El Mayo Zambada García se declaró culpable este lunes de cargos criminales relacionados al...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025