Secretaría de Cultura anuncia ampliación de convocatoria para Premios de Artes Visuales Tlaxcala 2025

La Secretaría de Cultura de Tlaxcala (SC) anunció la ampliación de la convocatoria de los Premios Estatales de Artes Visuales Tlaxcala 2025 hasta el próximo 28 de agosto, con el objetivo de que más artistas locales puedan participar en este certamen que se enmarca en la conmemoración de los 500 años de la fundación de la ciudad de Tlaxcala.

- Anuncio -

La titular de la dependencia, Karen Villeda, explicó que este concurso busca visibilizar el talento artístico de la entidad y enriquecer el patrimonio cultural con obras que destaquen la memoria, la historia y la identidad tlaxcalteca.

“Los premios Estatales de Artes Visuales Tlaxcala 2025 se han convertido en una plataforma que reconoce y estimula la creación plástica y visual contemporánea en Tlaxcala”, afirmó.

Bajo el tema “Memorias de Tiempos Futuros”, la edición 2025 convoca a artistas a reflexionar e imaginar el porvenir desde una perspectiva íntima, colectiva o simbólica, con el propósito de abrir un espacio de diálogo que proyecte nuevas miradas y fortalezca el vínculo entre memoria e identidad cultural.

- Advertisement -

Las disciplinas que contempla son pintura, dibujo, grabado, fotografía y escultura. En cada una de ellas se entregarán premios al primer lugar con 33 mil pesos y diploma, y al segundo lugar con 15 mil pesos y diploma, además de integrar las piezas ganadoras al acervo artístico estatal. Podrán participar artistas originarios de Tlaxcala o residentes en el estado, con obra inédita y original.

La recepción de trabajos se realiza en las oficinas de la Dirección de Enseñanza Artística del Centro de las Artes Tlaxcala. Para más información, las y los interesados pueden comunicarse al teléfono 241 418 8960, extensión 154, escribir al correo electrónico [email protected], o consultar las bases completas en el portal oficial: www.culturatlaxcala.com.mx.