Jueves, agosto 7, 2025
NoticiasEstado

Secretaría de Bienestar reivindica el legado de los pueblos originarios con arte, palabra y memoria

La Redacción

La Secretaría de Bienestar realizó una jornada cultural en la explanada de la iglesia de Tizatlán, con el propósito de reivindicar la riqueza milenaria, la memoria viva y los derechos colectivos de los pueblos originarios de Tlaxcala, en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se conmemora el 9 de agosto.

- Anuncio -

La jornada incluyó una programación de actividades artísticas, académicas y comunitarias orientadas a visibilizar y valorar las tradiciones de los pueblos originarios del estado.

Entre las expresiones artísticas que reflejaron la riqueza cultural que resguardan las comunidades tlaxcaltecas estuvieron el Coro de La Magdalena Tlaltelulco, el Ballet Folclórico “Yu Danxu Dinei” y el Grupo “Yaltoatl”, así como recitales de poesía en Náhuatl y Yumhu, danzas tradicionales y ponencias sobre los derechos indígenas.

También, el concierto a la luz de las velas con la participación del Coro “Xutomatsi” de Ixtenco, el Coro Infantil y Juvenil “Voces Yumhu” y la Orquesta Sinfónica Infantil del Estado.

- Advertisement -

De manera paralela, se realizaron mesas de trabajo sobre lenguas originarias, turismo comunitario, gastronomía tradicional y medios indígenas, impulsadas por la Universidad Intercultural de Tlaxcala, en las que representantes comunitarios, investigadores y ciudadanía dialogaron sobre acciones para preservar y revitalizar el patrimonio cultural inmaterial del estado.

Los asistentes también participaron en talleres de saberes tradicionales como elaboración de polvos de maíz, barro, productos de ocoxal y totomoxtle, textiles, medicina ancestral, collares ceremoniales y rescate de la lengua náhuatl, generando experiencias de aprendizaje colectivo con enfoque comunitario.

Como parte de la conexión con el territorio, se llevaron a cabo visitas guiadas a la zona arqueológica de Tizatlán, permitiendo a las y los asistentes reconectarse con la historia del Altépetl y la herencia de sus líderes históricos.

- Advertisement -

La jornada se complementó con actividades permanentes como transmisiones de radios comunitarias, exposiciones artesanales, tianguis de trueque y muestra gastronómica tradicional, que dieron vida a una celebración que trasciende el discurso y se convierte en acción concreta para la preservación de la identidad indígena en Tlaxcala.

Temas

Más noticias

Internacional

Juez ordena prisión domiciliaria a Bolsonaro por presunto plan golpista

La Redacción -
Reuters La Corte Suprema de Brasil emitió el lunes una orden de arresto domiciliario para el expresidente Jair Bolsonaro, quien está siendo juzgado por presuntamente...
Nacional

Ya informé lo que tenía que decir: Adán Augusto sobre caso Bermúdez

La Redacción -
A su llegada a la reunión a la sesión del Consejo Nacional de Morena, y por primera vez de viva voz desde que estalló...

Últimas

Últimas

Relacionadas

“Tlaxcala, la mejor sede en la historia de la Olimpiada Nacional”: Rommel Pacheco

La Redacción -
Al inaugurar la segunda etapa de la Ciudad Deportiva de Alto Rendimiento, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros celebró la histórica cosecha de 42 medallas...

Te quiero millones…

Alfredo Naime -
En Amores materialistas (Materialists), 2º largometraje de Celine Song, Lucy (Dakota Johnson) es la agente más exitosa de una firma neoyorquina dedicada al matching...

Zapata vive

José Gabriel Ávila Rivera -
El 8 de agosto de 2025, se cumplen 146 años del nacimiento de Emiliano Zapata Salazar en la comunidad de Anenecuilco, Morelos. Esta fecha,...

Más noticias

Jueza frena construcción del centro de detención ‘Alcatraz de los caimanes’

La Jornada -
Ap Miami. Una jueza federal ordenó este jueves suspender temporalmente la construcción de un centro de detención de inmigrantes, construido en medio de los Everglades...

BdeM baja a 7.75% la tasa de interés ante disminución de la inflación

La Jornada -
Braulio Carbajal Ciudad de México. El Banco de México (BdeM) decidió por mayoría de votos bajar la tasa de interés de referencia en un cuarto...

El caracol más pequeño del mundo vive en Coahuila; su concha mide 0.7 milímetros

La Jornada -
Saltillo, Coah. El caracol más pequeño del mundo vive en Coahuila, dentro de una cueva a 10 kilómetros de la capital de la Tierra...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025